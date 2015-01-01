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कार्यक्रम:आपातकाल के महानायक थे दत्तोपंत ठेंगड़ी: कश्मीरी लाल

कालापीपल3 घंटे पहले
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शुक्रवार को मालवा प्रांत के तीन दिवसीय प्रवास पर पहुंचे स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठन कश्मीरी लाल कालापीपल शाजापुर जिले के चाकरोद की श्रीकृष्ण बलराम गोशाला पहुंचे। 12.30 पर गाेशाला में कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्मशताब्दी समापन समारोह कार्यक्रम में अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। उन्हाेंने कहा आपातकाल के महानायक दत्तोपंत ठेंगड़ी थे। वर्तमान में चाइना की हालत खराब करने का सबसे बड़ा कारण स्वदेशी जागरण मंच बना। स्वदेशी अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आज लोगों ने स्वदेशी को अपनाने की आदत डाल ली है। उन्होंने जैविक कृषि को अपनाने पर जोर दिया। संचालन राहुल विश्वकर्मा एवं भीम परमार ने किया। आभार धन सिंह राजपूत ने माना।

गाेशाला दर्शन -कार्यक्रम समापन के अवसर पर गाेशाला के दर्शन भी कार्यकर्ताओं के साथ किए। इसमें स्वदेशी उत्पाद बनाने के सभी उपकरण एवं दवाइयों के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान अरुण सोनानिया, अशोक पांचाल, मुकेश पांचाल, सुरेंद्र डोडिया, धर्मेंद्र शर्मा, प्रेमलता खंडेलवाल अादि उपस्थित थे।

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