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कड़ी कार्रवाई करने की मांग:लव जिहाद के लिए कठोर कानून बनाने की मांग

शाजापुरएक घंटा पहले
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  • निकिता को न्याय दिलाने के लिए उठाई आवाज

लव जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए करणी सेना महिला शक्ति भी मैदान में उतर गई। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार मुन्ना अड़ को ज्ञापन सौंपा।

इसमें बताया कि लव जिहाद से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए कठोर कानून बनाया जाए। साथ ही निकिता सिंह तोमर को न्याय दिलाया जाए। ज्ञापन देने से पहले मौजूद सदस्यों ने निकिता सिंह तोमर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर करणी सेना की महिला शक्ति जिलाध्यक्ष मनीषा सिंह सिसौदिया, निर्मला गोहिल, सुशीला सिसौदिया, प्रीति राठौर, रीना खींची, रिंकू सिकरवार, अर्चना चौहान, प्रीति सिकरवार, अंजू सिकरवार, प्राची सिंगर, रीना परिहार, संगीता परिहार, सुनीता परिहार, प्रिया, मेघा, पिंकी सिसौदिया, उमा पंवार आदि मौजूद थे। जय राजपूताना एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्य भी समर्थन देने यहां पहुंचे।

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