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लूट हाई-वे:दिनदहाड़े चार बाइक पर सवार आठ बदमाशों ने वाहन से उड़ाया माल, वायरल वीडियो को पुलिस ने पुराना बताया

शाजापुर2 घंटे पहले
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वारदात टोल प्लाजा से दो किलोमीटर दूरी पर हुई, एक मिनट 19 सेकंड का वीडियो हुआ वायरल - Dainik Bhaskar
वारदात टोल प्लाजा से दो किलोमीटर दूरी पर हुई, एक मिनट 19 सेकंड का वीडियो हुआ वायरल
  • जानकारी लगते ही हाईवे पर पहुंची मक्सी पुलिस, वीडियो बनाने वालों का दावा- नैनावद से टोल टैक्स के बीच हुई ट्रक कटिंग

लूट-वे यानी जिले से होकर गुजरे देशभर में बदनाम नेशनल हाईवे 52 पर एक बार फिर दिनदहाड़े ट्रक कटिंग की वारदात का वीडियो वायरल हो गया। एक मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो में चार बाइक सवार आठ बदमाशों ने चलते ट्रक से माल पर हाथ साफ कर दिया। इधर, वारदात की जानकारी सामने आते ही मौके पर पहुंची मक्सी पुलिस ने पूरे मामले की तस्दीक करते हुए वीडियो के पुराने होने का तर्क दिया। सूत्रों के अनुसार इंदौर से शाजापुर की ओर आ रहे जिले के कुछ लोगों ने यह वीडियो बनाया है। दावा किया कि यह यह वारदात टोल प्लाजा से तीन किमी दूरी पर हुई है।

सोशल मीडिया के माध्यम से भास्कर को मिले इस वारदात की जानकारी की हकीकत जानने के लिए पड़ताल शुरू की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले जिले के युवकों तक पहुंचने के बाद जानकारी जुटाई। सुरक्षा कारणों से नाम न छापने की शर्त पर अकोदिया थाने क्षेत्र के युवक ने बताया कि वह अपने दोस्तों और परिजनों के साथ इंदौर से शाजापुर आ रहा था। इसी दौरान टोल टैक्स से तीन किमी दूरी पर चलते ट्रक पर कटिंग की वारदात का नजारा अचानक से सामने आ गया। उन्होंने इसका पूरा वीडियो भी बना लिया। लेकिन बदमाशों को उनकी गाड़ी के पास आते देख उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और आगे निकल गए।

वीडियो की तस्दीक करने पहुंचे मक्सी टीआई, सख्ती से निपटेंगे
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की पड़ताल करते हुए भास्कर भी हाईवे पर पहुंच गया। नैनावद से टोल टैक्स प्लाजा और मक्सी क्षेत्र के बायपास पर भी जानकारी जुटाई गई। इस दौरान मक्सी टीआई भी अपने अमले के साथ हाईवे पर पड़ताल करते दिखाई दिए।

पुलिस का फेक वीडियो का यह तर्क
मक्सी थाना टीआई मनीष दुबे ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने इसकी तस्दीक करने के लिए आसपास के क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए लोकेशन तलाश की। इसके बाद उन्होंने टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल भी कराई। पर वहां से भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसके पहले उन्हें आयशर वाहन में कटिंग होने की सूचना मिली थी। इसके बाद वे अपनी टीम के साथ बंजारी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान ऐसा कोई वाहन सामने नहीं आया, जिसमें ट्रक कटिंग हुई हो। इधर, पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले की तलाश भी शुरू कर दी है।

अपराधों पर लगाएंगे अंकुश
हाईवे पर ट्रक कटिंग की वारदात को रोकने के लिए मुखबिर तंत्र मजबूत करने के साथ सामुदायिक पुलिसिंग से क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाएगा। क्योंकि अब तक वारदात होते दिखाई देने के बाद भी क्षेत्र के लोग सूचना देने से बच रहे हैं। किसी भी आपराधिक गतिविधियों की सूचना मिलते ही हम सख्ती से अपराधों पर अंकुश लगाएंगे।
मनीष दुबे, टीआई मक्सी

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