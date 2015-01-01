पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रवेश का चौथा चरण:10 दिन बढ़ाए, लेकिन सात दिन का अवकाश, विद्यार्थियों को मिलेंगे सिर्फ तीन दिन

शाजापुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अब तक चल रही सितंबर से शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया

प्रदेश में नए विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए चौथे चरण की प्रक्रिया 10 नवंबर को समाप्त हो गई थी। इसे आगे बढ़ाते हुए शासन ने 20 नवंबर कर दिया है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए 10 दिन मिले हैं, परंतु इसमें कॉलेज के साथ 7 दिन त्योहारों के कारण अवकाश रहेगा, इसलिए चौथे चरण में प्रवेश प्रक्रिया प्राचार्य और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संभालेंगे।

यानी 10 दिनों में से केवल 3 दिन ही मिलेंगे। जो 18 से 20 नवंबर तक अपना एडमिशन करा सकेंगे। चौथे चरण में प्रवेश प्रक्रिया बढ़ने के कारण लॉ कॉलेज प्रबंधन को पांचवें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए भी समय मिल गया है। इससे विद्यार्थी प्रमोट होने के लिंक इनीशिएट कर अपनी फीस जमा कर अपना एडमिशन पुख्ता कर सकते हैं।

कोरोना के कारण महाविद्यालय तो खुले नहीं, परंतु प्रवेश प्रक्रिया बहुत लंबी हो गई है। हमेशा की तरह 3 चरण होते थे, परंतु शासन द्वारा चौथा चरण भी इस बार प्रवेश के लिए दिया गया। सितंबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो अभी तक चल रही है।

इसके बाद स्नातक तथा स्नातकोत्तर के सेकंड और फाइनल के विद्यार्थियों के प्रवेश और फीस जमा कराने का कार्य चलेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि दिसंबर भी प्रवेश प्रक्रिया में ही बीत जाएगा। केवल पढ़ाई के लिए छात्रों को एक महीना जनवरी का मिलेगा। प्रतिवर्ष 20 फरवरी से महाविद्यालयों की मुख्य एग्जाम शुरू हो जाती है।

बीकेएसएन कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉ. वी.के. शर्मा ने बताया पांचवीं सेमेस्टर के लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों काे प्रमोट करने के लिए जरूरी डेटा विक्रम यूनिवर्सिटी द्वारा ही प्राप्त होगा, क्योंकि यह अधिकार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आते हैं।

बीकेएसएन कॉलेज से विधि महाविद्यालय अलग हो चुका है और उसको कॉलेज का दर्जा प्राप्त है। इसके तहत पांचवें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट कर लिंक इनीशिएट करने के लिए लॉ कॉलेज के प्रबंधन को विक्रम यूनिवर्सिटी आईटी सेल और भोपाल आईटी सेल को पत्र लिखकर डेटा प्राप्त करना होगा। चतुर्थ चरण की एडमिशन की तारीख 10 दिन बढ़ जाने के बाद लॉ कॉलेज के प्रबंधन को फिर से मौका मिला है कि वह विद्यार्थी को प्रमोट कर सकें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें