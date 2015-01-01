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फिट इंडिया मूवमेंट:योग की आदत डालने वाले शिविर को एक दिन के लिए बढ़ाया, गर्मी में शिविर के वादे के साथ आज समापन

शाजापुर22 मिनट पहले
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  • आज से बच्चों के लिए योग शिविर सभी लोगों का डाइट चार्ट बनवाया

शहरवासियों को फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मलखंभ खिलाड़ियों द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 10 दिसंबर से शुरू हुआ 8 दिनी नि:शुल्क योग शिविर का गुरुवार को समापन नहीं किया गया बल्कि शहरवासियों की मांग पर योग शिविर एक दिन बढ़ाते हुए शुक्रवार को दोपहर 1 बजे इसका समापन किया जाएगा। गुरुवार को शिविर में आने वाले सभी लोगों को डाइट चार्ट बनवाया गया, जिनसे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जिला खेल अधिकारी शर्मिला डावर ने बताया हमारा उद्देश्य आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज शहर वासियों को आदत में डालना था। इस दौरान गौरव वर्मा, लोकेश नायक, चंद्रिका मीतोला और सतीश गवली मौजूद थे। अब बच्चों के लिए शिविर : द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त मलखंभ कोच योगेश मालवीय ने बताया खेल एवं युवा कल्याण विभाग के परिसर में शुक्रवार से 7:30 से 10:00 तक छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 8 से 15 वर्ष है, उनको योग सिखाया जाएगा।

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