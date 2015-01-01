पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

यूरिया संकट:यूरिया के लिए किसानों का हंगामा, चक्काजाम

सलसलाई3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 22 टन खाद से भरा ट्रक सोसायटी पर आने से पहले ही 11 गांव के 450 किसान पहुंच गए

अफसरों की लापरवाही से किसानों को यूरिया संकट से जूझना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला शुक्रवार को सलसलाई क्षेत्र के ग्राम गोदना में हुआ। यहां 11 गांव के 1500 किसानों के लिए 150 टन से ज्यादा यूरिया की डिमांड थी लेकिन फसल के जरूरी दौर में भी सोसायटी में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। गुरुवार शाम जैसे ही 22 टन से भरा ट्रक पहुंचा, किसानों ने भी सोसायटी में लाइन लगाना शुरू कर दिया।

व्यवस्था नहीं होने से गुरुवार को वितरण नहीं किया गया। इसके चलते शुक्रवार सुबह 6 बजे से ही 500 किसान सोसायटी पहुंच गए। इतने किसानों के सामने मात्र 22 टन यूरिया कम था। इससे गुस्साए किसानों ने सोसायटी के सामने ही सारंगपुर-अकोदिया मार्ग पर जाम लगा दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही सलसलाई थाना पुलिस और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे।

करीब तीन घंटे चले हंगामे के दौरान अधिकारियों को किसान के आक्रोश का सामना करना पड़ा तो आम राहगीर और मरीजों की फजीहत हो गई। हंगामे के बाद 20 टन से भरा एक और ट्रक आने के बाद ही किसानों का गुस्सा शांत हुआ फिर भी सोसायटी के 300 से ज्यादा किसानों को खाद नहीं मिला।

सख्ती : लाठियां फटकारना पड़ी

इधर किसानों का आक्रोश बढ़ता देख पुलिस भी अलर्ट रही। थाना पुलिस के अमले ने हेलमेट और जैकेट पहनकर आंसू गैस के गोले भी निकाल कर रख लिए थे। इस दौरान पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए कई बार सड़क पर ही लाठियां फटकारना शुरू कर दी। तब कहीं जाकर किसानों ने रास्ते में खड़ी बैलगाड़ी हटाई लेकिन इसके बाद भी रास्ता नहीं खोला।

परेशानी : जाम में वाहन फंसा

जाम में फंसने से महिला मरीज तड़पती रही। पीड़िता के परिजन निजी वाहन से उसे उपचार के लिए शुजालपुर ले जा रहे थे। करीब आधे घंटे तक महिला वाहन में तड़पती रही। किसानों से महिला के परिजनों ने गुहार लगाई तब जाकर वाहन को निकलने दिया गया।

राहत : शाम को यूरिया का वितरण

गोदना सोसायटी के प्रबंधक रामनारायण परमार ने बताया सोसायटी के कुल 1500 किसान हैं। इनके लिए 150 टन की डिमांड भेजी थी, लेकिन गुरुवार तक 65 टन ही मिला। इसके बाद गुरुवार शाम 22 टन शुक्रवार को 20 टन की दो खेप और मिली। इसे सोसायटी के 700 किसानों में बांट दिया है। इधर शुक्रवार शाम चार बजे शुरू हुए वितरण के बाद भी करीब 300 किसानों को यूरिया के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

क्षेत्र में यूरिया की कमी नहीं

सोसायटी के किसानों की समस्या को लेकर समस्याएं सामने आई थी। किसानों को समझाइश दे दी गई है। इसके अलावा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। क्षेत्र में यूरिया की कोई कमी नहीं, जल्द ही सभी सोसायटियों के किसानों को यूरिया मिल जाएगा।

- आकाश शर्मा, तहसीलदार गुलाना

इंतजार करते-करते फूटा सब्र का बांध

क्षेत्र के किसान दीपसिंह जादौन निवासी मालीखेडी, राजेंद्र राजपूत गोदना, तेजसिंह कुशवाह गोदना ने बताया कि पिछले कई दिनों से सोसायटी से जुड़े किसान खाद का इंतजार कर रहे थे। गुरुवार को 22 टन खाद आने के बाद भी जिम्मेदारों ने इसका वितरण नहीं किया।

शुक्रवार को भी बहाने बनाते रहे कि शाजापुर से वितरण पर्ची नहीं आई तो कभी बैंक बंद कर अधिकारी शाजापुर चले गए। ऐसे में लाइन में खड़े किसानों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने स्टेट हाईवे पर जमा लगा दिया। इसके दो घंटे बाद मौके पर सलसलाई थाना टीआई केके चौबे अमले के साथ पहुंचे और किसानों को समझाइश दी पर एक भी किसान टस से मस नहीं हुआ। इस स्थित को देखते हुए तहसीलदार आकाश शर्मा भी आ गए।

किसान सिर्फ खाद की ही बात करते रहे। तीन घंटे बाद क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश मेवाड़ा, वीरेंद्र पाटीदार, सरपंच प्रतिनिधि टीकम राजपूत ने किसानों को समझाइश देते हुए यूरिया की एक खेप और आने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने अधिकारियों की बात मान ली।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें