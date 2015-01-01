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कार्रवाई:फर्जी तरीके से आधार कार्ड अपडेशन करने वालाें पर कार्रवाई होगी

शाजापुर3 घंटे पहले
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जिले में फर्जी तरीके से आधार अपडेशन संबंधी कार्य करने वालाें को लेकर कलेक्टर दिनेश जैन ने निर्देश जारी किए हैं कि ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आधार एक्ट एवं अन्य नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले के आमजन इसकी सूचना एवं शिकायत कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्र-50 में दे सकते हैं।

कलेक्टोरेट को आधार अपडेशन संबंधी कार्य में सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि प्राइवेट कियोस्क संचालकों द्वारा आधार अपडेट करने में फर्जी तरीके से बिना पोर्टल का इस्तेमाल कर फोटोशॉप, पेंट आदि सॉफ्टवेयर से लोगों के आधार कार्ड की जानकारी अपडेट एवं प्रिंट करके संबंधित को दे रहे हैं। इससे डेटाबेस में परिवर्तन नहीं होने से संबंधित का आधार अपडेट नहीं हो रहा है, जो नियमों का उल्लंघन किया जाकर गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

प्याज की खेती काे प्रोत्साहित करने की कार्ययोजना बनाई

शाजापुर. जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक गत दिवस कलेक्टर दिनेश जैन की अध्यक्षता में हुई। जिसमें एक जिला एक पहचान के रूप में तथा निर्यात के लिए मुख्य पैदावार के रूप में स्थापित करने के लिए जिले की मुख्य पैदावार प्याज को प्रोत्साहन देने पर चर्चा हुई।

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