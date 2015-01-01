पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Ujjain
  • Shajapur
  • In The 50 Km Radius Of The Mine, The Contractor's Rights, There Is No Doubt About The Mention Of Sand And Black Sand, If This Happens, Traders Will Not Be Able To Sell Sand.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रेत खनन नीति-2019:खदान से 50 किमी के दायरे में ठेकेदार का अधिकार, बालू व काली रेत का जिक्र नहीं होने से संशय, ऐसा हुआ तो बालू रेत भी नहीं बेच सकेंगे व्यापारी

शाजापुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • राज्यमंत्री ने कहा- बालू रेत बेचने वाले व्यापारियों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी

एक साल पहले कांग्रेस सरकार के दौरान रेत नीति में हुए बदलाव को लेकर अब संशय की स्थिति बनने लगी है। कालीसिंध नदी की रेत खदानों का ठेका लेने वाले भोपाल के ठेकेदार ने जिलेभर में अपना राैब बताना शुरू कर दिया।

इधर, बालू व मोटी रेत का अलग अलग जिक्र नहीं होने से इस नए नियम से व्यापारी अब बालू रेत भी नहीं बेच सकेंगे। खनिज विभाग के मुताबिक रेत नीति 2019 में खदान से 50 किमी दूर तक सिर्फ निविदाकार (ठेकेदार) ही रेत का भंडारण कर सकता है।

इसके अलावा कोई अन्य भंडारण नहीं कर सकता। खास बात यह है कि इसमें नीति बनाने वालों ने बालू व मोटी काली रेत का अलग अलग जिक्र भी नहीं किया। इस कारण नियमानुसार खदान से 50 किमी दायरे में बालू रेत का भंडारण भी नहीं किया जा सकता।

जबकि जिले में बालू रेत की खदान ही नहीं है। यहां के व्यापारी रायल्टी व कीमत चुकाकर अन्य जिलों से बालू रेत मंगवाकर बेचते हैं। ऐसे में उन पर स्थानीय नीति के तहत कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता, लेकिन अधिकारी रेत नीति-2019 का क्रियान्वयन करें तो यह अवैधानिक है।

वरिष्ठों को अवगत करा दिया है

रेत नीति 2019 में काली मोटी व बालू रेत का अलग अलग जिक्र नहीं किया गया है। उसमें सिर्फ रेत शब्द का प्रयोग किया गया है। इस मान से नई नीति के तहत खदान से 50 किमी के दायरे में निविदाकार के अलावा कोई अन्य भंडारण नहीं कर सकता।

ऐसे में बालू रेत की दुकानों को लेकर फिलहाल संशय की स्थिति है। इन दुकानों को अब पंजीयन कराना रहेगा, लेकिन 50 किमी दायरे वाला नियम लागू करें तो लाइसेंस भी नहीं दे सकते। वरिष्ठों को भी इससे अवगत करा दिया है। संभवत: बालू व काली रेत दोनों के अलग व स्पष्ट नियम तैयार हो जाएंगे। इसके बाद इस तरह के संशय की स्थित ही निर्मित नहीं होगी।

ठेकेदार ने शुरू कर दी थी अवैध वसूली

रेत नीति-2019 के तहत तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरे जिले की खदानें एक ही ठेकेदार को देने की नई व्यवस्था शुरू की। टेंडर प्रक्रिया के बाद भोपाल के एक ठेकेदार ने शाजापुर जिले की रेत खदानों का ठेका लिया। खदानों से रेत खुदाई शुरू होने से पहले ही ठेकेदार ने जिलेभर के रास्तों पर अपने निजी नाके बना लिए।

यहां से निकलने वाली रेत की ट्रालियों से अवैध वसूली भी शुरू कर दी। करीब दो माह तक चला अवैध वसूली का मामला राज्यमंत्री इंदरसिंह परमार के पास पहुंचा। मंत्री परमार ने ठेकेदार से हुए एग्रीमेंट को देखा तो उसमें 50 किमी दायरे वाला कोई जिक्र ही नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने जिलेभर में लगाए गए अवैध वसूली के नाकों को बंद करवा दिया।

एग्रीमेंट में 50 किमी का जिक्र नहीं

मैंने ठेकेदार का एग्रीमेंट देखा है। उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि खदान से 50 किमी दूर तक के दायरे में उसका अधिकार है। ऐसी भ्रामक बातें फैलाकर पहले भी ठेकेदार ने जिलेभर में अपने निजी नाके बनाकर जबरन वसूली शुरू कर दी थी। इन्हें गत दिनों बंद करा दिया है।

ठेकेदार को सिर्फ रेत खदानों को ठेका दिया है, खदान से दूर उसका कोई अधिकार नहीं है। यदि इसको लेकर अधिकारी स्तर पर कोई संशय की स्थिति है तो उसे दिखवाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सुधार भी कराया जाएगा। बालू रेत बेचने वाले व्यापारियोंं को किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।

- इंदरसिंह परमार, स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें