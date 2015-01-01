पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यक्रम:छापीहेड़ा की लाड़कुंवर बाई को मनिहारी दुकान के लिए मिला 10 हजार रुपए ऋण

शाजापुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आत्मनिर्भर मप्र रोडमैप-2023 के विमोचन एवं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश स्तर पर गुरुवार को हुआ। जिला स्तर पर कार्यक्रम का वर्चुअल वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से एनआईसी कक्ष शाजापुर में देखा व सुना गया। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र की हितग्राही लाड़कुंवर बाई ग्राम छापीहेड़ा को मनिहारी दुकान के लिए 10 हजार रुपए के ऋण का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।

इसी क्रम में प्रदेश स्तर से आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिले की समस्त जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर देखा व सुना गया। योजना अंतर्गत कुल 8647 आवेदन बैंक शाखाओं को प्रेषित किए गए हैं। शाखाओं द्वारा 1404 प्रकरणों को स्वीकृत किया जाकर 672 प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्रवाई की गई है। इस अवसर पर कलेक्टर दिनेश जैन, एसपी पंकज श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय आदि मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें