पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नेत्रदान:शुरू किया पॉलीथिन मुक्त अभियान, आज कपड़े के बैग देकर समझाइश दंेगे

शाजापुर16 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

शहर को पॉलीथिन मुक्त करने के लिए शहर के युवा कड़ाके की ठंड में शुक्रवार सुबह 6 से रात 8 बजे तक मां राजराजेश्वरी मंदिर परिसर के बाहर कपड़े की थैली उपयोग करने के लिए शहरवासियों को संकल्प दिलाएंगे। एक कपड़े की थैली 10 रुपए में शहरवासियों को उपयोग करने के लिए देंगे। एक व्यक्ति को एक ही थैली दी जाएगी। इसके अलावा ब्लड ग्रुप की सूची तैयार करने और नेत्रदान और पौधारोपण, पक्षियों को पानी पिलाने का संकल्प दिलवाया जाएगा। पंपलेट, स्टिकर और कपड़े की थैली बनवाने का खर्चा युवा अपने परिवार और दोस्तों से राशि प्राप्त कर करते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें