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खेल:मलखंभ खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप सालभर मिलेंगे 10 हजार रुपए

शाजापुर3 घंटे पहले
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  • पांच अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रयास जारी

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मलखंभ विभाग एक और अचीवमेंट इस वर्ष प्राप्त हो गया है। इसके तहत दो खिलाड़ियों को मिनी सब जूनियर में केंद्र सरकार द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्कॉलरशिप प्राप्त होगी।

खिलाड़ियों को प्रतिमाह स्कॉलरशिप के तहत सालभर तक 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। इन्हीं के साथ पहले से जूनियर ग्रुप में खेलो इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे शहर के तीन खिलाड़ियों को भी फिर से इस साल स्कॉलरशिप के लिए पात्रता हासिल हुई है। इसके तहत उनको भी 10 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इनके साथ ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मलखंभ विभाग से जुड़े पांच अन्य खिलाड़ी वेटिंग लिस्ट में हैं।

इन्हें स्कॉलरशिप देने की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके लिए मलखंभ फेडरेशन भी प्रयास कर रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त मलखंभ प्रशिक्षक योगेश मालवीय बताते हैं कि लक्ष्मी नगर में रहने वाले 11 वर्षीय नीरज कच्छावा और 12 वर्षीय रोहन नवीन को खेलो इंडिया के तहत इस वर्ष मलखंभ स्कॉलरशिप के मिनी सब जूनियर खिलाड़ियों में चुना गया है।

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