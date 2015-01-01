पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोविड-1:कोरोना से बचने घर-घर जाकर योग सिखा रहे मलखंभ खिलाड़ी

शाजापुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के लिए अनुकूल व्यवहार एवं परिवर्तन सघन अभियान का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों के माध्यम से शुरू किया गया है। जिले के खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मलखंभ एवं जिम्नास्टिक खिलाड़ियों ने अभियान का सघन क्रियान्वयन किया। जो काम किए जा रहे हैं।

गत दिनों हुई समीक्षा के दौरान सेवानिवृत्त उपसंचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग बी.एल. चोरगले ने खिलाड़ियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए। खिलाड़ियों ने बताया कि उनके द्वारा लोगों को घर पर ही योग अभ्यास कराया गया। जिन लोगों को योगाभ्यास कराया, उसमें प्रमुख रूप से सोमवारिया बाजार अजय डाबी, जितेंद्र छबलानी, संजय छजलानी, मुकुल सोनी, लाला शर्मा, सुनील सिसोदिया, जुबेर खरखरे, रवि गोस्वामी, हरायपुरा से बाबूलाल वर्मा, मुकेश वर्मा, संजय गुप्ता, हरीश, शरद नगर लीलाधर पाल, इरफान मंसूरी, हनीफ मंसूरी, सोमप्रकाश माथुर, वेदप्रकाश खत्री, ज्योति नगर में कमलेश करवा, भेरूलाल करवा, रवि वर्मा, शिवनारायण वर्मा आदि शामिल हैं। प्रशिक्षक जितेंद्र शर्मा, गौरव वर्मा, लोकेश नायक, रूपेश प्रजापति, संतोष धारिया, विकेश शर्मा, कमलेश करवा, सचिन गवली, सतीष गवली, ऋतिका गवली, चंद्रिका मितौला, शिवानी जाटव आदि मौजूद थे। आभार योगेश मालवीय ने माना।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें