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निर्देश:परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए चिह्नांकन

शाजापुर3 घंटे पहले
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राज्य शासन के निर्देश पर कलेक्टर दिनेश जैन ने जिले के सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि उनके आधिपत्य में ऐसी शासकीय परिसंपत्तियां भूमि या भवन जो अनुपयोगी हो गए हो अथवा उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, उनकी जानकारी दो दिन में पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराएं।

राज्य शासन ने विभागों के आधिपत्य में अनुपयोगी शासकीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए चिह्नांकन एवं पोर्टल पर इंद्राज करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के आधिपत्य में महत्वपूर्ण शासकीय परिसंपत्तियां हैं।

नवीन अधोसंरचना विकास के फलस्वरूप अनेक शासकीय परिसंपत्तियां विशेषत: भूमि या भवन अनुपयोगी हो गए हैं अथवा उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिसंपत्तियों जिनका शासकीय उपयोग नहीं हो पा रहा है उनके व्यावसायिक उपयोग, मौद्रीकरण किए जाने से शासन को अतिरिक्त वित्तीय आय प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए राज्य शासन ने एक नवीन विभाग लोक परिसंपत्ति प्रबंधन का गठन किया है।

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