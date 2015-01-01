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ज्ञापन:अशासकीय शिक्षण संस्था संघ के सदस्यों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा

शाजापुर3 घंटे पहले
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शुक्रवार को प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ द्वारा शुक्रवार को एसपी कार्यालय में एसपी के नाम ज्ञापन दिया। इसमें मांग की गई कि यदि हमारे खिलाफ कोई निजी स्कूल के शिक्षक यदि किसी तरह की शिकायत करते हैं तो पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए। इसके बाद आगे की कार्रवाई करें।

संघ के दिनेश केलकर ने बताया कोविड-19 के कारण अशासकीय शाला संचालक आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि पालक बकाया फीस जमा नहीं कर रहे हैं। सत्र 2019-20 में पूरे सत्र स्कूल संचालित हुए हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण फीस बकाया रह गई।

जिस के भुगतान के लिए स्कूल संचालकों द्वारा फीस जमा करने के लिए कहा जाता है तो पालक मना कर रहा हैं। जबकि शासन ने उक्त सत्र की फीस माफ नहीं की है और कई पालक स्कूल संचालक के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही स्कूल संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी देते हैं। ऐसा ही सत्र 2020-21 के लिए भी हो रहा हैं।

कुछ स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं कानूनी कार्रवाई करने का दबाव बना रहे हैं। स्कूल संचालक शिक्षक-शिक्षिकाओं का वेतन देने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन फीस वसूली नहीं होने से वेतन देने में फिलहाल असमर्थ हैं। यदि किसी भी प्रकार की शिकायत पालकों द्वारा की जाती है तो स्कूल संचालक का पक्ष भी जानकर पूरी जांच के बाद कार्रवाई की जाए।

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