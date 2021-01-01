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मांग:जनवरी 2005 से बंद पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विधायक कराड़ा काे दिया ज्ञापन

शाजापुर7 घंटे पहले
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  • शासकीय कर्मचारी शिक्षक और अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में उठाई मांग

शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपरांत पूर्व की तरह मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था ओ.पी.एस. जिसे जनवरी 2005 से बंद कर दिया गया है। उसे पुनः बहाल करवाने की मांग को लेकर न्यू मूवमेंट फाॅर ओल्ड पेंशन संघ मध्यप्रदेश की जिला शाखा द्वारा रविवार को क्षेत्रीय विधायक हुकुमसिंह कराड़ा को ज्ञापन सौंपा गया।

संघ के जिलाध्यक्ष आनंदकुमार नागर के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2005 से नियुक्त शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम ओ.पी.एस. को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम एन.पी.एस. लागू की गई, जिसमें जनवरी 2005 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के सभी विभागों के लाखों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। न्यू पेंशन स्कीम शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें न्यूनतम पेंशन का भी कोई प्रावधान नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में 500 से 1000 रुपए तक कुल पेंशन मिल रही है, जो कि वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है।

नागर ने बताया कि न्यू मूवमेंट फाॅर ओल्ड पेंशन संघ मध्यप्रदेश के प्रांताध्यक्ष सतेंद्रसिंह तिवारी के आह्वान पर विधायक को शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करवाने के लिए पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। ज्ञापन सौंपते समय संघ के कार्यकारी अध्यक्ष महेश उपाध्याय, चाणक्य शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रजनीश महिवाल, शासकीय अध्यापक संगठन के जिलाध्यक्ष हसीब परवेज, पुरानी पेंशन बहाली संघ के बनवारी बैरागी, रतनसिंह बगड़ावत, इंदरसिंह कराड़ा आदि उपस्थित थे।

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