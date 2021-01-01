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गो-सेवा:बिना प्रचार-प्रसार के 25 से अधिक गांव के लोग कर रहे 1100 से अधिक गायों की सेवा

अजय झंजी | आगर मालवा7 घंटे पहले
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शेड में बगदा खाती गायें। - Dainik Bhaskar
शेड में बगदा खाती गायें।
  • घास, बगदा, गुड़ व सुदाना के अलावा खिलाते है हरी घास, मच्छरों से बचाने के लिए लगा रखे शेड में पंखे

बड़ौद क्षेत्र का गांव बरगड़ी आगर जिले का भले ही आखिरी गांव हो, लेकिन गो-सेवा के क्षेत्र में नंबर 1 बन गया है। उज्जैन व रतलाम जिला तथा राजस्थान की सीमा से सटे इस गांव में जो गोशाला है, उसमें रहने वाली गायों की सेवा 25 से अधिक गांवों के 500 से अधिक लोग कर रहे हैं। बिना प्रचार-प्रसार के संचालित की जा रही इस गोशाला में गायों के खाने-पीने से लेकर इनके रहने का पूरा ध्यान ग्रामीण रखते हैं। गायों की निगरानी के लिए 10 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी ग्रामीणों ने जनसहयोग से लगा रखे हैं।

जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित श्रीकृष्ण योगेश्वर गोशाला के अध्यक्ष नारायण सिंह सोलंकी जो कि उज्जैन जिले के टीबूखेड़ा गांव के निवासी है, बताते है कि करीब 10 साल पहले किसान नेता डूंगर सिंह सिसौदिया ने ग्रामीणों के बीच गोशाला खोलकर गायों की सेवा करने का प्रस्ताव रखा था। सभी ग्रामीणों को प्रस्ताव इतना अच्छा लगा कि गांव से 2 किलोमीटर दूर गोशाला का निर्माण करके गोपालन शुरू कर दिया। गांवों में लावारिस घूमने वाली 200 गायों का पालन-पोषण शुरू किया। बाद में संख्या बढ़कर 1100 हो गई। 2 वर्षाें में गोशाला में काफी निर्माण व विकास के कार्य हुए है। जनसहयोग से गायों के लिए शेड, उन्हें बगदा खिलाने के लिए ठेल, बिजली के साथ ही ट्यूबवेल लगवाकर व कुआं खुदवाकर पानी की व्यवस्था की गई तथा पाइप लाइन डाली गई।

निगरानी के लिए लगा रखे 10 सीसीटीवी कैमरे, 300 से अधिक लगाए पौधे
राजस्थान के भगवान सिंह व नैनसिंह ने बताया गायों कोे खिलाने-पिलाने के अलावा उनकी बेहतर देखभाल भी सभी ग्रामीण पूरे मन से करते हैं। कई ग्रामीण ऐसे हैं जो बीमाार गायों का इलाज करना जानते है। गर्मी के दिनों में गायों को छाया मिलती रहे इसलिए 300 से अधिक पौधे लगाए गए है। मच्छर व गर्मी से बचाने के लिए शेड में पंखे लगाए गए है। इसके अलावा गायों की निगरानी हो सके। कोई गाय भूखी या बीमार तो नहीं है। इसकी जानकारी हो सके, इसके लिए शेड व गोशाला परिसर में 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। अध्यक्ष नारायण सिंह सोलंकी, सचिव डाॅ. विक्रम सिंह, प्रहलाद सिंह व कुछ अन्य लोगों के मोबाइल से सीसीटीवी कैमरे कनेक्ट है। वे घर पर रहकर भी गायों की स्थिति का पता लगा लेते हैं।

महिदपुर जिला उज्जैन के मानसिंह, रतलाम जिले के मांगूसिंह परिहार व नारायण सिंह बापू का कहना है कि गायों के लिए और शेडों का भी निर्माण हो रहा है। इसमें ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं। बरखेड़ा के रामलाल बगड़ावत (प्रतिनिधि) का कहना है कि गो सेवा से हमें शांति मिलती है। प्रचार-प्रसार की इसलिए जरूरत भी नहीं समझते। हर सदस्य 1100 रुपए वार्षिक दान देता है, तो इसके अलावा भी कई सदस्य चारा, बगदा आदि लाकर गोशाला में दान कर जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम इस गोशाला को जिले ही नहीं प्रदेश के लिए एक उदाहरण बनाना चाहते हैं।

500 से अधिक हैं सदस्य
गोशाला का संचालन भले ही 11 लोगों की समिति करती है, लेकिन आगर, उज्जैन, रतलाम जिले तथा राजस्थान के 500 से अधिक लोग इसके सदस्य हैं। 100 से अधिक लोग ऐसे हैं जो हर अमावस्या को गोशाला में होने वाली बैठक में आते हैं। गोशाला के सचिव डाॅ. विक्रम सिंह जमुनिया व बरगड़ी के प्रहलाद सिंह ने बताया गोशाला के संचालन में झारड़ा के संत पूर्णानंद भारती का भी हमें मार्गदर्शन मिलता है।

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