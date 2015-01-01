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यूरिया:व्यापारियों का दाम देने की जरूरत नहीं, सोसायटियों में 1543 टन यूरिया का स्टॉक

शाजापुर3 घंटे पहले
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किसानों को अब व्यापारियों से मनमानी कीमत पर यूरिया खरीदने की जरूरत नहीं है। सहकारी सोसायटियों में यूरिया का 1543 टन का स्टॉक मिल चुका है। यहां पहुंचकर किसान निर्धारित कीमत पर यूरिया प्राप्त कर सकते हैं।

उपसंचालक कृषि आरपीएस नायक ने बताया कि गत दिनों कृभको कंपनी की यूरिया की रैक शाजापुर पाइंट पर खाली होकर डबल लॉक केंद्र में भेजी जा चुकी है। गुरुवार को इफ्को कंपनी की यूरिया उर्वरक की रैक शाजापुर पाइंट पर लगी है, जिसमें शाजापुर जिले में निर्धारित केंद्रों पर यूरिया भेजा जा रहा है। उपसंचालक नायक ने जिले के किसानों से अनुरोध किया है कि वे इन निर्धारित संस्थाओं से यूरिया प्राप्त कर सकते हैं।

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