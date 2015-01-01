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लॉकडाउन की आशंका:प्याज की बंपर आवक, 17 हजार बोरी आई, लहसुन में भी सुधार

शाजापुर3 घंटे पहले
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  • किसानों ने प्याज का स्टॉक निकाला, मंडी गेट से एक किमी तक वाहनों की कतार लगी

कोरोना के कारण फिर से लॉकडाउन की आशंका में जिले के किसान भी 6 माह से स्टॉक किए नेफेड प्याज को शुक्रवार को मंडी में बेचने के लेकर पहुंचे। इस कारण शहर की सब्जी मंडी में आवक 17 हजार कट्टों तक पहुंच गई और पूरा मंडी परिसर भर गया। ऐसे में सुबह 8 से 2 बजे के बीच मंडी गेट से एबी रोड पर वाहनों की एक किमी लंबी लाइन लग गई। किसानों के वाहन प्याज और लहसुन से भरे थे।

दरअसल किसानों ने अभी तक उपज को रोक रखा था क्योंकि त्योहार के बाद एक बार फिर प्याज के दाम बढ़ने की उम्मीद थी। हालांकि वर्तमान में भी प्याज के भाव ऊंचे ही हैं और शुक्रवार को नया नासिक लाल प्याज 47 रुपए किलो तक बिका। इसके 1500 कट्टे आए। वहीं पुराना प्याज 38 रुपए तक नीलाम हुआ और 14 हजार 500 कट्टे आए। इधर लहसुन के 800 कट्टों की आवक हुई और 7 हजार 850 रुपए क्विंटल के दाम में नीलाम हुई।

मंडी थोक प्याज व्यापारी दिलीप परियानी ने बताया कि नवंबर से नासिक के लाल प्याज का सीजन शुरू हो जाता है, जबकि पुराने नेफेड प्याज का सीजन समाप्त हो जाता है। हालांकि इस बार महामारी के कारण व्यापारियों ने स्टॉक नहीं किया गया बल्कि किसानों ने ही अपना माल स्टॉक करके रखा, जिससे अभी तक नेफेड प्याज मंडी में आ रहा है।

नेफेड का सीजन और समय सीमा स्टॉक करने की समाप्त हो चुकी है। इसके बाद वह काला होने लगता है और अंकुरण होने लगता है, इसलिए अब किसान उपज को चाहकर भी रोक नहीं सकते और उसे बेचने के लिए मंडी लाना पड़ रहा है। किसानों के लिए अच्छी बात है कि अभी भी पुराने और नए प्याज का भाव ऊंचे ही हैं। इससे किसानों को मुनाफा है क्योंकि ठंड में प्याज के इतने दाम नहीं रहते हैं।

बिहार में शुरू होगी आवक

मंडी कर्मचारी जगदीश गवली ने बताया कि वर्तमान में बेंगलुरु में ही सबसे ज्यादा मांग है। हालांकि यूपी और महाराष्ट्र के भी जिले के व्यापारियों द्वारा प्याज भेजा जा रहा है। बिहार में चुनाव के कारण सप्लाई कुछ समय के लिए रुकी थी जो अब शुरू हो जाएगी। इससे प्याज की आवक एक बार फिर बढ़ सकती है।

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