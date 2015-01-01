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कचरा साफ नहीं:अस्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे के ढेर, धुएं और बदबू से वार्ड 9 और 10 के लोगों का जीना दुश्वार

शाजापुर9 मिनट पहले
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  • इस बार भी बिगड़ेगी क्षेत्रवासियों की दिवाली
  • पिछले साल कचरे से खाद बनाना शुरू किया
  • लेकिन कुछ ही दिन में फिर काम बंद कर दिया

शहर के अस्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड से लगे वार्ड 9 व 10 के कुछ इलाकों के लोगों के लिए स्वच्छता का संदेश देने वाला दिवाली का पर्व भी कोई मायने नहीं रखता। लाख कोशिश के बाद भी इनके घरों के सामने से कचरा साफ नहीं हो पाता। शहर का कचरा डालने से यहां कचरे के पहाड़ बन गए हैं। स्थिति यह है कि बदबू के कारण इन लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कचरे के जमा ढेर को साफ करने का दावा करते हुए नगर पालिका ने दो साल पहले से यहां खाद बनाने का काम शुरू किया लेकिन जिस ठेकेदार को यह जिम्मा दिया उसने सिर्फ दिखावे के तौर पर 100 क्विंटल खाद बनाकर पिछले साल से ही काम बंद कर दिया। ऐसे में कचरे के ढेर कम होने के बजाए बढ़ते जा रहे हैं। ढेर में पड़ी गंदी पॉलीथिन से लेकर कागज तक उड़कर पास के घरों में पहुंचता है। बावजूद ठेकेदार ने अब तक रहवासियों की इस समस्या का निराकरण कराने के लिए खाद बनाने का काम नहीं लगाया। नपा के जिम्मेदारों ने भी इस तरफ ध्यान देना उचित नहीं समझा।

कचरा उड़कर घरों में पहुंचता है, रोज दिवाली जैसी सफाई करना पड़ती है
वार्ड नंबर 10 की रहने वाली 80 वर्ष की सौरम धनगर बताती हैं अब उम्मीद छोड़ दी है कि यहां से कचरे के ढेर हटेंगे। रोज रात में कोई ना कोई बदबू से परेशान होकर यहां आग लगा देता है। इससे पूरी कॉलोनी में धुआं हो जाता है। बदबू के साथ रात में धुएं का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। लीला धनगर बताती हैं कि घर में दिवाली की सफाई हो रही है, परंतु हमें ऐसी सफाई प्रतिदिन करना पड़ती है। पास में कचरे के पहाड़ जो बने हुए हैं। हीरालाल मालवीय बताते हैं कि रात में कचरा गाड़ियाें से मरे हुए जानवर भी यहीं छोड़ जाते हैं। इसे दूसरे अन्य जानवर खाते हैं और रास्ते में लाइट भी नहीं रहती। ऐसे में यहां से निकलना खतरे से खाली नहीं होता है। सीमा चौधरी बताती हैं कि समस्या तो बहुत है, लेकिन यदि यहां से कचरा प्रतिदिन रि-साइकिल कर लिया जाए तो हम लोगों की सभी समस्या समाप्त हो जाएगी।

सबसे बड़ी दिक्कत : दुर्गंध के कारण लोगों को मुंह पर कपड़ा रखकर निकलना पड़ता है
ट्रेंचिंग ग्राउंड के दूसरी तरफ मुस्लिम बस्ती में भी यही परेशानी है। मोहल्ले से निकलने में भी महिलाओं को कपड़ा या रुमाल रखकर ही बात करना पड़ती है। सलमा खान ने बताया कि वार्ड 10 में मेरा घर है पास में ही ट्रेंचिंग ग्राउंड है। शहर का कचरा तो यहां पर आता है, परंतु मोहल्ले की नाली भी हमें ही साफ करना पड़ती है। केवल 15 दिनों में ही नपा कोई कर्मचारी यहां आकर सफाई करता है। मोहल्ले में निकलने पर ही कपड़ा डालना पड़ता है। वरना बदबू के कारण बाहर निकलना और बात करना बहुत मुश्किल है। शमीम बेग और सरताज खान कहती हैं कि हमने कई शिकायत की, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला।

अगले महीने से लेबर बढ़ाएंगे

ट्रेंचिंग ग्राउंड के ठेकेदार कौशल ठाकुर ने बताया कि अगले महीने से हम लेबर बढ़ा रहे हैं। इसके बाद कचरे के ढेर लगातार कम होते रहेंगे। जल्द ही खाद बनाने का काम भी शुरू होगा।

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