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जानकारी:खिलाड़ियों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी

शाजापुर3 घंटे पहले
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कोविड-19 अनुकूल व्यवहार परिवर्तन सघन अभियान अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग से मलखंभ एवं जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को कोविड-19 जिला नोडल अधिकारी जूही गर्ग ने कोरोना से बचाव की जानकारी दी।

गर्ग ने सभी खिलाड़ियों से कहा कि स्वयं का कोरोना से बचाव करें और लोगों को भी बचाव के लिए जागरूक करें। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें और हाथों को साबुन से बार-बार धोते रहें। आपस में दो गज की दूरी रखें। इस मौके पर जिला खेल अधिकारी शर्मिला मुजाल्दे ने खिलाड़ियों को अनुकूलन व्यवहार की जानकारी दी।

एसडीओपी दीपा डोडवे एवं महेंद्र मोहन सोनी ने भी संबोधित किया। अनुकूल व्यवहार परिवर्तन में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 17 खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट देकर सम्मानित किया। मलखंभ प्रशिक्षक योगेश मालवीय, जिम्नास्टिक प्रशिक्षक जितेंद्र शर्मा सहित गौरव वर्मा, कमलेश करवा, विवेक शर्मा, रूपेश प्रजापति आदि उपस्थित थे। संचालन हेमंत दुबे ने किया।

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