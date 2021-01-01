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सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह:प्रधानाध्यापक मालवीय ने संस्था को भेंट की पानी की टंकी

शाजापुर7 घंटे पहले
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जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर ग्राम मावि पिंदोनिया में पदस्थ प्रधानाध्यापक दरियावसिंह मालवीय 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए। विदाई समारोह स्कूल स्टाफ व ग्रामीणों द्वारा रविवार को स्कूल प्रांगण में आयोजित किया गया। यहां मालवीय को विदाई दी गई। सेवानिवृत्त मालवीय द्वारा संस्था को एक पानी की टंकी भेंट की गई।

अध्यक्षता संकुल प्राचार्य अनीता श्रीवास्तव ने की। विशेष अतिथि डाइड प्रशिक्षण प्रभारी बालेंद्र श्रीवास्तव, रजनीश महिवाल, दीपक शर्मा, ओपी परमार, जनपद सदस्य उत्तम शिवहरे, कैलाश चौहान, महेश शर्मा, रामचंद्र मकवाना आदि रहे। संचालन आनंद नागर ने किया। आभार शिक्षक गोपाल सोलंकी ने माना।

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