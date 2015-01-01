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सर्द मौसम शुरू:मौसम सर्द होते ही गर्म कपड़ों की खरीदी शुरू

शाजापुर29 मिनट पहले
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सर्द मौसम शुरू होते ही एबी रोड पर लगी गर्म कपड़ों की दुकानों पर खरीदारी शुरू हो गई है। बाहर से आए व्यापारियों ने अब शहर के आंतरिक मार्गों पर भी गर्म कपड़े बेचना शुरू कर दिए हैं। गायत्री मंदिर के पास रेलवे स्टेशन जाने वाले रोड पर जयपुरी रजाई बेचने वाले व्यापारी मोहम्मद कासिम ने बताया ठंड का असर बढ़ते ही 3 से 4 दिनों में काफी बिक्री हो चुकी है। जयपुरी रजाई की डिमांड इस बार ज्यादा है।

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