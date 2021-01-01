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गुजरात से लौट रहे वृद्ध दंपती बिछड़े:पति स्टेशन से कुछ दूर ट्रेन रुकने पर उतरा, पत्नी नहीं उतर पाई; बेटा कार से पचोर से मां को लेकर आया

शाजापुर7 घंटे पहले
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बंद पड़ी स्टेशन की केंटीन। - Dainik Bhaskar
बंद पड़ी स्टेशन की केंटीन।
  • रेल यात्रियों को रोज कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, स्थानीय लोगोें में बढ़ा आक्रोश; पीएमओ में की शिकायत

जिला मुख्यालय पर खत्म होती रेल सुविधाओं को पुन: बहाल करने के लिए अब लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अंदोलन की रूपरेखा बनाने के साथ शहर के युवाओं ने रेल सुविधाओं के खत्म नहीं होने देने के भास्कर के अभियान के साथ सड़क पर उतरना शुरू कर दिया। साेमवार दोपहर 1 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता स्टेशन पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे तो शहर के युवा एडवाेकेट ने तो सीधे पीएमओ को ही ई-मेल कर दिया। यहां से रेल मदद एप की जानकारी मिलने के बाद आमजन की समस्या से रेल मंत्री को भी अवगत कराया। अब शहर के हर वर्ग के लोगों की बस यही मांग है कि स्टेशन से गुजरने वाले हर ट्रेन का स्टापेज यहां हो।

कोरोना काल के अनलाॅक होने की शुरुआत के साथ शहरवासियाें को उम्मीद थी कि अब जल्द ही एक्सप्रेस के साथ लोकल ट्रेन से सफर भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोगों को इंदौर, उज्जैन और राजगढ़, ब्यावरा की यात्रा करने के लिए बसों का महंगा किराया भुगतना पड़ रहा है। इंदौर के लिए 110 तो उज्जैन के लिए 70-80 रुपए तक का टिकट लेना पड़ता है। जबकि इन दोनों शहरों में ट्रेन का सफर अधिकतम 50 रुपए में होता है।

ऐसे में 50-60 रुपए का फटका शहर के लोगों को लग रहा है। शहर के संजीव शर्मा ने बताया कि उनके परिवार के पांच सदस्यों को जरूरी काम से इंदौर जाना था। ट्रेन बंद होने से उन्हें करीब 250-300 रुपए अतरिक्त खर्च करने पड़े। जबकि ट्रेनों की सुविधा होती तो वे महज 200 रुपए के किराए में ही यात्रा कर लेते।

कैटरिंग सर्विस बंद होने से आठ परिवारों पर पड़ेगा असर
शाजापुर स्टेशन पर केंटींग संचालित करने वाले जितेंद्र मीणा ने बताया कि पहले तो कोरोना काल के दौरान स्टेशन पर आवाजाही बंद रही। अनलाॅक के बाद व्यापार की कुछ उम्मीदें बनी थी तो शाजापुर स्टेशन पर ट्रेनाें का स्टापेज ही बंद हो गया। ऐसे में उनकी केंटींग से जुड़े 8 कर्मचारियों के परिवार पर इसका असर दिखाई देगा। मीणा ने बताया कि रेलवे लाइसेंस फीस भी ले रहा है, पर जब स्टापेज ही नहीं होगा तो यात्री कहां से आएंगे और व्यापार कैसे चलेगा।

घर चलाना मुश्किल : पहले रोज 300 रु. तक कमाते थे
38 साल को ऑटो चालक संतोष ने भास्कर काे बताया कि शाजापुर स्टेशन पर 24 घंटे के अंतराल में पांच से अधिक ट्रेन गुजरा करती थी। इससे स्थानीय स्टेशन पर ऑटो रिक्शा का धंधा भी अच्छा चलने लगा। कोरोना काल की शुरुआत होने के पहले यहां हर ट्रेन पर 20-25 ऑटो रिक्शा को शहरी और व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की सवारियां मिलने से दिन भर में 300 रुपए तक की आमदानी हो जाती थी। पर अब स्टापेज नहीं होने से करीब 120 से ज्यादा ऑटो चालकों का जीवन यापन मुश्किल में दिखाई दे रहा है।

.....और गफलत में बिछड़े दंपती
गुजरात से लौटते समय शाजापुर के भूपेंद्रकुमार पटेल और पत्नी प्रमिला पटेल को मक्सी स्टेशन निकल जाने के बाद पता चला कि उनकी ट्रेन शाजापुर में नहीं रुकेगी। इसे लेकर वे परेशान हो गए। शाजापुर स्टेशन से कुछ आगे ट्रेन रुकी तो भूपेंद्र पटेल तो उतर गए, लेकिन उनकी पत्नी प्रमिला ट्रेन से नहीं उतर पाई। स्टेशन पर पहुंचकर उनकी स्थानीय रेलवेकर्मियों से अच्छी खासी बहस हुई। उनका बेटा किराए की कार लेकर पचोर पहुंचा और अपनी मां प्रमिला को लेकर शाजापुर आया।

ग्वालियर जाने के लिए ट्रेनों का बेतुका टाइम
शाजापुर के रितेश शर्मा एडवोकेट ने भास्कर को बताया कि उनके रिश्तेदार ग्वालियर में रहते हैं। पहले शाजापुर स्टेशन से ही इंटरसिटी ट्रेन से उनके परिजनों को ट्रेन की सुविधाएं मिल जाया करती थी। लेकिन अब इसके लिए उन्हें मक्सी जाना पड़ता है। उनकी यह समस्या ट्रेनों के आने जाने के बेतुके टाइम की वजह से और बढ़ गई। क्योंकि ग्वालियर जाने के लिए रात 11 बजे बाद ट्रेन मक्सी आती है और आते समय सुबह 4 बजे के बाद। ऐसे में दोनों ही समय रिश्तेदारों लाने ले जाने में हो रही फजीहत काे देखते हुए उन्होंने पीएमओ और रेल मंत्री तक शिकायत की है।

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