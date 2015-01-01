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कंजर गिरोह:फोटो शूट के लिए उठा रहे जोखिम, कंजर मूवमेंट एरिया में लड़कियों को लेकर पहुंच रहे शहर के युवा

शाजापुर7 मिनट पहले
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  • पुलिस गश्त में सामने आई युवाओं की लापरवाही
  • पुलिस को देखते ही भाग खड़े हुए, टीआई ने सख्त लहजे में दी समझाइश

शहर का बायपास इन दिनों ट्रक कटिंग करने वाले कंजर गिरोह का मुख्य केंद्र बना हुआ है। रोज एक न एक वारदात की खबर सामने आने के बाद भी शहर के युवा फोटो शूट के चक्कर में इस सुनसान इलाके में लड़कियों को लेकर पहुंच रहे हैं तो कुछ युवाओं ने तो जान तक खतरे में डाल दी। फोटो खिंचवाने के लिए तेज रफ्तार वाहनों के सामने बैठने से भी पीछे नहीं हटते।

यह खुलासा पुलिस की गश्त के दौरान हुआ। लालघाटी पुलिस कंजर गिरोह पर नजर रखने के लिए हाईवे पर लगातार गश्त कर रही है। टीआई अनिल पुरोहित के अनुसार पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है कि शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के युवा शाम होते ही हाईवे पर पहुंच जाते हैं। शनिवार को भी ऐसा ही नजारा दिखा। कटे हुए पहाड़ के बीच से निकले हाईवे पर एक कार सवार युवक दो युवतियों के साथ फोटो सेशन करा रहा था। टीआई पुरोहित और एसआई लक्ष्मण सिंह देवड़ा ने इन्हें समझाइश देकर वहां से भगा दिया। लेकिन यहां से कुछ ही दूरी पर जाने पर पांच से सात युवा तेज रफ्तार वाहनों के बीच सड़क पर बैठकर फोटो शूट करते दिखे। पुलिस ने जैसे ही इन्हें आवाज लगाई तो वे भाग गए।
लापरवाही पड़ेगी भारी
इस मामले को लेकर भास्कर ने जब पड़ताल की तो इससे बड़ा खतरा रात में नजर आया। कई युवाओं द्वारा शार्ट फिल्म बनाने के लिए हाईवे की लोकेशन का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में करीब एक माह पूर्व आठ से दस युवाओं को पुलिस ने नकली बंदूकों के साथ रोका था। बाद में इन्हें भी समझाइश देकर छोड़ दिया लेकिन शहर के इन युवाओं की आड़ में आपराधिक तत्वों द्वारा किसी भी दिन बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।

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