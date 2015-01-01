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ओपन परीक्षा शुरू:कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्द्ध वार्षिक परीक्षा रिवीजन टेस्ट के रूप में होगी

शाजापुर3 घंटे पहले
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  • हाई और हायर सेकंडरी की ओपन परीक्षा शुरू

जिले के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की अर्द्ध वार्षिक परीक्षा जिसे शिक्षा विभाग ने रिवीजन टेस्ट नाम दिया गया है शुक्रवार से शुरू हो गई। जिले में रिवीजन टेस्ट 20 से 28 नवंबर तक होंगे। यह टेस्ट ओपन बुक प्रणाली के अनुसार होंगे। इसमें विद्यार्थी प्रश्न पत्र स्कूल या घर ले जाकर हल कर सकेंगे।

9वीं तथा 10 वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा का समय 10 से 12 तथा कक्षा 11 वीं व 12वीं का समय 12.30 से 2.30 तक रखा गया है। इस तय समय में विद्यार्थी अपनी कक्षा के होने वाले प्रश्न पत्र के प्रश्न शिक्षकों से ले सकेंगे और जिस विषय का पेपर हो चुका है उसकी उत्तर पुस्तिका भी जमा कर सकेंगे। जिले के 116 हाई तथा हाई सेकंडरी के 16000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे।

शुक्रवार को प्रथम टेस्ट में 9वीं तथा 10वीं के विद्यार्थियों का गणित का पेपर हुआ। वहीं 11वीं और 12 वीं के अलग-अलग संकाय के मुख्य पेपर हुए। स्कूलों में इस सत्र में पहली बार छात्र-छात्राओं की भीड़ लगी देखी गई।

छात्र-छात्राओं की संख्या ज्यादा होने से सोशल डिस्टेंस टूटती हुई दिखी, वहीं 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग बिना मास्क के दिखे। हालांकि स्कूलों के प्राचार्य व शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के हाथों सैनिटाइजर किए जा रहे हैं और मास्क पहनने की हिदायत भी दी जा रही हैं। बावजूद बच्चों पर इसका असर नहीं हो रहा है।

मुख्य परीक्षा में आधार बनेंगे नंबर

उत्कृष्ट स्कूल प्राचार्य के.के. अवस्थी ने बताया कि शुक्रवार से शुरू रिवीजन टेस्ट के लिए स्कूल के 1000 विद्यार्थियों के पालकों और विद्यार्थियों को इस बारे में 19 नवंबर को ही पालक संघ की मीटिंग में सूचना दे दी गई। परीक्षा के नियम भी बताए गए। इसमें सभी हाई स्कूल और हाई सेकंडरी के छात्र-छात्राओं को यह परीक्षा देना अनिवार्य है। इससे मुख्य परीक्षा में दिए जाने वाले अंक में रिवीजन टेस्ट के नंबरों को शिक्षक आधार बनाएंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी यू.यू. भिड़े ने बताया कि 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का रिवीजन टेस्ट शुक्रवार को प्रारंभ हो गए। इसे हम अर्द्ध वार्षिक के समक्ष मान सकते हैं। इस परीक्षा के नंबर को शिक्षा विभाग सुरक्षित रखेगा। ताकि मुख्य परीक्षा में विद्यार्थियों का उचित मूल्यांकन किया जा सके।

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