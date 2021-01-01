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पहल:किन्नरों को पहचान देने वाला पहला शहर और जिला बना शाजापुर

शाजापुर7 घंटे पहले
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  • कलेक्टर के प्रयासों से अब योजनाओं के मिलेंगे फायदे, लोन लेकर बिजनेस भी कर सकेंगे

किन्नरों को पहचान पत्र देने वाला शाजापुर देश का पहला शहर और जिला है। कलेक्टर दिनेश जैन के प्रयासों से अब मंगलमुखी के पास अपना आइडेंटी कार्ड और सर्टिफिकेट होगा। ये उपेक्षित नहीं कहलाएंगे और अपनी पहचान मिलने के बाद मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। यह किसी भी बैंक से लोन लेकर बिजनेस भी कर सकेंगे।

अब तक इनकी गुरु से नाम लेने के बाद मां-बाप द्वारा दिया गया, नाम की भी पहचान मिट जाती थी। इससे शासन की योजना का लाभ भी लेने से वंचित रहते थे। इन्हें पहचान देने के गवाह शनिवार को 500 से अधिक लोग बने। जब बस स्टैंड पर किसान मेले में कलेक्टर जैन और स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री इंदरसिंह परमार ने शहर के मंगलमुखी लक्ष्मी, सीता, निर्मला, सुशीला एवं रानी को पहचान पत्र दिए। जिला समग्र संयोजक नरेंद्र तिवारी ने बताया कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमानुसार राजपत्र 2019 व नियम 2020 के आदेशानुसार व सामाजिक न्याय मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार 30 जनवरी 2021 को आयोजित कार्यक्रम में 5 ट्रांसजेंडर्स को पहचान पत्र उपलब्ध कराकर जिला प्रशासन द्वारा अनुकरणीय पहल की।

जेंडर बदलते सर्टिफिकेट रद्द होगा- कलेक्टर जैन ने बताया कि यदि उभयलिंगी अपना जेंडर ऑपरेशन द्वारा बदलते हैं तो उनका पहले से बनाया गया सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा। बाकी जिलों में भी कलेक्टर इन्हें पहचान दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

पहचान गोपनीय, पाेर्टल से कर सकते हैं सीधे आवेदन
कलेक्टर जैन ने बताया भारत सरकार द्वारा इसके लिए नेशनल पोर्टल http://transgender.dosje.gov.in/admin लांच किया है। उभयलिंगी इस पोर्टल पर पहचान पत्र जारी करने के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। कलेक्टर द्वारा पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के आधार पर पहचान पत्र एवं परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। क्योंकि इसके समस्त अधिकार कलेक्टर को ही दिए गए हैं। इसमें उभयलिंगी की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। इन्हें सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभी 5 को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इसके बाद और भी उभयलिंगी को प्रमाण पत्र जारी किए जाना है।

बीपीएल के साथ पीएम आवास योजना का लाभ ले सकेंगे
शिक्षक हेमंत दुबे ने बताया कि खुद की पहचान नहीं होने के कारण उनके सर्टिफिकेट और आईडी नहीं बनते थे। इस कारण बैंक में अकाउंट खुलवाने तक समस्या आती थी। पहचान पत्र बनने के बाद ही बैंक से लोन भी ले सकेंगे और स्वयं का बिजनेस कर सकेंगे। मनरेगा में भी काम मिलेगा। बीपीएल राशन कार्ड की योजना के फायदे, सीएम और पीएम आवास योजना का भी लाभ ले सकेंगे।

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