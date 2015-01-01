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शहर की सफाई व्यवस्था:त्याेहार पर भी फव्वारे की सफाई नहीं

शाजापुर6 मिनट पहले
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स्वच्छता व खुशहाली के पर्व दिवाली पर भी नगर पालिका का ध्यान शहर की सफाई व्यवस्था पर नहीं है। शहर की सुंदरता बढ़ाने वाले फव्वारे की ही नपा ने सफाई नहीं की।

इस कारण चौराहे की सुंदरता पर दाग की तरह नजर आ रहा है। फव्वारे की रंगाई पुताई कराकर इसे दिवाली पर चालू करा दिया जाए तो शहर में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों के सामने भी हमारे शहर की साफ सुथरी छवि बन सके।

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