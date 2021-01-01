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खेल:पिच पर ओंस के कारण नमी होने से दो घंटे की देरी से शुरू हुआ ट्रायल

शाजापुर7 घंटे पहले
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  • 45 खिलाड़ियों में से 20 संभावित खिलाड़ियों का हुआ चयन

हायर सेकंडरी ग्राउंड पर रविवार काे सर्द मौसम होने के कारण नई पिच पर ओंस जमी रही। इससे नमी बनी हुई थी। इस कारण ट्रायल 10 बजे की जगह 12 बजे शुरू हुआ, जो 5 बजे तक चला। इसमें जिला क्रिकेट एसोसिएशन के रजिस्टर्ड 45 शाजापुर और आगर के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और विकेट कीपिंग में अपने जौहर दिखाए।

गौरतलब है कि अंडर 15 के फरवरी में होने वाले अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में छह टीमों के साथ शाजापुर मेजबानी करने जा रहा है। इसमें 20 संभावित खिलाड़ियों का चयन रविवार काे चयनकर्ताओं द्वारा किया गया। इनका तीन दिवसीय कैंप की शुरुआत 8 फरवरी से होगी। उज्जैन से अभ्यास मैच के बाद कप के लिए टीम का चयन किया जाएगा। इसमें कप्तान और कोच की भी घोषणा की जाएगी। अंडर 15 के ट्रायल में एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्रसिंह भदौरिया, सचिव बीएल चोरगले, सह सचिव और चयनकर्ता मनोज आर्य, आनंद भावसार, खलील खान तथा कोच विकास पारछे उपस्थित थे।

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