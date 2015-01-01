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शुजालपुर:किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन कल

शुजालपुर2 घंटे पहले
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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर पेट्रोल, डीजल मूल्यवृद्धि, रसोई गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि, किसान विरोधी काले क़ानूनों के विरोध में 19 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध शनिवार को कांग्रेसी करेंगे।

कार्यकर्ताओं ने बताया कि 19 दिसंबर को जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसजन किसानों के समर्थन में उपवास रखेंगे। शुजालपुर में गांधी पार्क पर सुबह 10 बजे शुजालपुर कांग्रेस जन एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष मंगल सिंह राठौड़ ने समस्त कांग्रेसजनों, किसानों सहित अन्य नागरिकों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।

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