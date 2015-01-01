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शुजालपुर:अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में पुरस्कार वितरण किए

शुजालपुर2 घंटे पहले
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वर्ष 2020 में आयोजित प्रतियोगिताओं के ईनाम व सम्मान समारोह कोरोना के चलते सुक्ष्म रुपए से राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरबाला कासलीवाल के आवास पर रखा गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारी सचिव ज्योति चंडालिया का सम्मान ऑनलाइन किया गया।

साथ ही प्रतियोगिताओं को सुचारू रूप से संपन्न करवाने, नगर की सक्रिय राजकुमारी अग्रवाल, मप्र कार्याध्यक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम संयोजक पद पर पदोन्नत किया गया।

साथ ही 10 सदस्य राष्ट्रीय स्तर पर व 12 सदस्य तहसील स्तर पर नियुक्त कर विशेष सम्मान किया गया। शाजापुर टीम में संरक्षक ग्रीष्मा शाह, सचिव वीणा गोयल, कोषाध्यक्ष तेज किरण जैन शुजालपुर इकाई, अध्यक्ष शिखा जैन, सचिव संध्या धारीवाल, कोषाध्यक्ष अलका गोयल, संरक्षक प्रभा जैन, कालापीपल इकाई अध्यक्ष कला गर्ग, आकोदिया अध्यक्ष मंजू विजयवर्गीय आदि ने हर्ष व्यक्त किया।

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