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कार्रवाई:बिजली कंपनी ने 80 लाख बकाया वसूली के लिए बनाई टीम, 21 कनेक्शन काटे

शुजालपुर3 घंटे पहले
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  • घर-घर जाकर कर रहे संपर्क, शहर में 20 फीसदी उपभोक्ताओं पर घरेलू बिजली का बिल बकाया

बिजली कंपनी ने बकाया वसूलने के लिए सख्त अभियान चलाने के साथ ही कर्मचारियों का दल बनाकर शहरी क्षेत्र में अब तक 21 कनेक्शन काटकर करीब 2 लाख की वसूली की है। कुल 8 दल शहर के 25 वार्डों मे वसूली के लिए तैनात किए गए है।

बिजली कंपनी के उपयंत्री शहर व रिकवरी का प्रभार देख रहे चौहान ने बताया कि कंपनी के कर्मचारी के मुताबिक शुजालपुर शहर में करीब 12 हजार 300 उपभोक्ता निवासरत हैं।

बकाया वसूलने के लिए बिजली कंपनी के कर्मचारी 8 दल बनाकर घर-घर जाकर संपर्क कर रहे है, इसके बाद भी वसूली अपेक्षा के अनुरूप नहीं होने पर बिजली कनेक्शन काटना शुरू किए गए हैं। अब तक 80 लाख का बकाया वसूलने के लिए करीब 1 हजार उपभोक्ताओं से संपर्क करने दल घर-घर पहुंच रहे हैं।

बिजली दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों की टीम नगर के महात्मा गांधी मार्ग, भीलखेड़ी मार्ग, वेयर हाउस रोड, गणेश मंदिर मार्ग पर संपर्क कर रहा है। शहर में 20 फीसदी बिजली उपभोक्ताओं पर घरेलू बिजली का बिल बकाया है। इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल हैं जो 100 व 285 के टैरिफ वाला बिल भी जमा नहीं कर रहे हैं।

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