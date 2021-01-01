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अभिनंदन पत्र भेंट:सेवानिवृत्ति पर दी विदाई

शुजालपुर2 घंटे पहले
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शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडी में व्याख्याता के शनिवार को सेवानिवृत्त होने पर स्टाफ और विद्यार्थियों ने विदाई देते हुए अभिनंदन पत्र भेंट किया। विद्यालय के सभागृह में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य एनडी गुप्ता व सेवानिवृत्त हो रही व्याख्याता नफीसा अंसारी मंचासीन रहे। वर्षों तक विद्यालय में व्याख्याता के रूप में अध्यापन कराने वाली नफीसा अंसारी का पुष्प से स्वागत कर श्रीफल भेंट कर अभिनंदन पत्र से सम्मान किया गया। अभिनंदन पत्र का वाचन रश्मि अग्रवाल ने किया। प्राचार्य अल्पना राणा ने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। शासकीय सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद भी शिक्षक समाज को मार्गदर्शन प्रदान करता है। विद्यालय की छात्राओं ने भी सेवानिवृत्ति पर अभिनंदन करते हुए उन्हें स्मृति चिह्न भेंट किया।

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