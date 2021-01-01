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परेशान:सीसी रोड के नीचे पाइप लाइन फूटी 200 से अधिक घरों में नहीं पहुंचा पानी

शुजालपुर2 घंटे पहले
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  • लोग पानी के लिए होते रहे परेशान, लाखों से निर्माण कराए गए सीसी रोड काे खोदा

नए सीसी रोड के नीचे पानी की पाइप लाइन फुट जाने से विवेकानंद काॅलोनी के आधे हिस्से में एक दिन छोड़कर होने वाली नपा की जल वितरण व्यवस्था बुधवार को बिगड़ती दिखाई दी। पाइप लाइन फूटने से यहां निवासरत दो साै से अधिक घरों में पानी नहीं पहुंच सका। इस कारण यहां नागरिकों को परेशान होकर इधर-उधर से पानी की पूर्ती करना पड़ी। क्षेत्र की विवेकानंद कॉलोनी, पशुपतिनाथ कॉलोनी, राणीसती रोड सहित करीब 200 जल उपभोक्ताओं के घरों तक पानी नहीं पहुंचा। जिस जगह यह पाइप लाइन फूटी है वहां नगर पालिका द्वारा हाल ही में लाखों की लागत से नए सीसी रोड का निर्माण भी किया है। ऐसे में पाइप लाइन को सुधारने के लिए नपा कर्मचारियों द्वारा उक्त सीसी रोड को भी खोदा जा रहा है।

नहीं सुधरी पाइप लाइन तो आज भी प्रभावित होगी व्यवस्था
यदि नगर पालिका की फूटी हुई यह पाइप लाइन सुधार कार्य बुधवार को समय पर पूर्ण नहीं हो पाया तो गुरुवार को विवेकानंद क्षेत्र के 500 से अधिक जल उपभोक्ताओं के घरों में एक दिन छोड़कर होने वाला जल वितरण नहीं हो पाएगा। ऐसे में बुधवार को जिन जल उपभोक्ताओं के घरों में पानी नहीं पहंुचा वो तो प्रभावित होंगे ही। साथ ही गुरुवार काे जिन 350 से अधिक घरों में पानी पहंुचाया जाना है वह क्षेत्र भी इससे प्रभावित होगा।

जल्द व्यवस्था ठीक हो जाएगी
^पाइप लाइन फूटने से विवेकानंद काॅलोनी के कुछ क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है। सुधार कार्य किया जा रहा है, जल्द व्यवस्था ठीक हो जाएगी।
चंद्रशेखर वर्मा, जलकार्य शाखा प्रभारी नपा आगर

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