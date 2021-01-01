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  • Officers Sitting In The District Are Getting Duties Done By The Doctors And Compounders Of Maxi Ayurvedic Hospital In Shajapur Corona Control Room

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आयुष चिकित्सा:जिले में बैठे अधिकारी मक्सी आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर और कंपाउंडर से शाजापुर कोरोना कंट्रोल रूम में करवा रहे ड्यूटी

शुजालपुर2 घंटे पहले
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प्रदेश सरकार एक ओर जहां आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज के लिए प्रदेशभर में आयुष चिकित्सा बढ़ावा दे रही है। वहीं दूसरी ओर शाजापुर जिले में बैठे अधिकारी इस पद्धति से होने वाले इलाज में बाधा बने बैठे है। अधिकारियों की मनमानी की वजह से मक्सी समेत आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों को 5 महीने से मक्सी में आयुर्वेद पद्धति से इलाज नहीं मिल रहा। कारण जिले में बैठे अधिकारियों ने मक्सी आयुर्वेदिक अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर और कंपाउंडर की 5 महीने से कोरोना कंट्रोल रूम और डीईओ कार्यालय पर ड्यूटी
लगा रखी है।
अस्पताल के डॉक्टर रोहित कुशवाह 30 सितंबर से कोरोना कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं महिला कंपाउंडर धापू सेन मई से डीईओ कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रही है। इन दोनों की गैरहाजिरी में मक्सी आयुर्वेदिक अस्पताल महिला स्वास्थ कार्यकर्ता गुलाब जाधव और दवासज गोवर्धन सिंह सिसौदिया के भरोसे चल रहा है। 20 दिन पहले अस्पताल के दवासज गोवर्धन सिंह भी एक दुर्घटना में घायल हो गए जिसके कारण उन्हें चार दिन पहले मेडिकल लिव लेनी पड़ गई, ऐसे में अब इस अस्पताल में सिर्फ महिला स्वास्थ कार्यकर्ता ही बची है जो अपने स्तर से मरीजों को उपचार दे रही है।
लॉकडाउन खुलने के बाद अस्पताल गया तो पता चला यहां के डॉक्टर साहब शाजापुर चले गए अब ऐसे में यहां पर बैठी मेडम से ही इलाज करवा रहा हूं, लेकिन डॉक्टर साहब के इलाज की बात अलग थी। वहीं उदररोग ( पेट की बीमारी) से ग्रसित जयराम कुशवाह ने बताया मुझे वर्षों से पेट में समस्या थी, जिसका में 1 साल से मक्सी अस्पताल में आयुर्वेदिक इलाज करवा रहा था, लेकिन यहां 5 महीने से डॉक्टर नहीं होने से अब निजी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ रहा है। इससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
कोरोना कंट्रोल रूम में 2 डॉक्टर समेत 5 का स्टाफ

शाजापुर कोरोना कंट्रोल रूम पर वर्तमान समय के दो डॉक्टर, 1 ऑपरेटर समेत 2 लोगों का सपोर्टिंग स्टाफ ड्यूटी दे रहा है। ये लोग कोविड के मरीजों से उनके स्वास्थ का हाल जानने के लिए उन्हें रोज कॉल करते है। वहीं पिछले महीने शुरू हुए कोरोना वेक्सीनेशन के टिका लगवाने वाले लोगों से भी फीडबैक लिया जाता हैं। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण में भी कमी आई है। बुधवार को कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 7 रह गई जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। ऐसे में अधिकारियों द्वारा अब मक्सी आयुर्वेदिक अस्पताल में फिर से डॉक्टर की ड्यूटी नहीं लगाना समझ से परे हैं।

पांच माह से नहीं डॉक्टर
पांच महीने से अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने की वजह से चर्म रोग, अमावत, संधिवात, अर्श, उदररोग जैसी बीमारियों से ग्रसित मरीजों को सही उपचार नहीं मिल पा रहा। मक्सी आयुष चिकित्सालय में रोजाना औसतन 25 से 30 मरीज अपना उपचार करवाने आते हैं। 2 साल से चर्म रोग और पथरी का इलाज ले रहे झोंकर के रूपसिंह मंडलोई के अनुसार लॉकडाउन के पहले तक अच्छा इलाज मिल रहा था फिर 3 महीने तक दवाइयां लेने अस्पताल नहीं जा पाया।

रिलीव कर दिया जाएगा।
^आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर की ड्यूटी कोविड कमांड सेंटर में लगाई गई थी। आरबीएसके से कुछ डॉक्टर आए है। एक-दो दिन में डॉक्टर रोहित कुशवाह को रिलीव कर दिया जाएगा।
राजू निदरिया, सीएमएचओ शाजापुर

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