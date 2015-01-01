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शुजालपुर:आत्मनिर्भर मप्र में योजनाओं के लिए लोग परेशान न हों: कलेक्टर

शुजालपुर2 घंटे पहले
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कलेक्टर दिनेश जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को आत्मनिर्भर मप्र के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे आत्मनिर्भर मप्र के लिए तैयार किए गए रोडमेप में विभागों को सौंपी गई ‍जिम्मेदारी अनुरूप कार्य कर प्रगति प्रस्तुत करें।

उन्होंने कहा कि सारे विभाग जो नागरिकों को सेवाएं प्रदान करते हैं वे अपने-अपने विभाग से संबंधित नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं व किन-किन सेवाओं को और देने की आवश्यकता है। उसका डाटाबेस भी तैयार करें। साथ ही सुनिश्चित करें कि नागरिकों को अपने कामों और योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनाए। सरकारी सेवाओं का डिजिटलाईजेशन करें।

जिससे शासकीय कार्यालयों में चालान, अर्थदंड आदि सेवाओं से संबंधित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान हो सके। हितग्राही सुविधाओं जैसे फसल बीमा राशि की सूची, खाद्यान्न पर्ची आदि का डाटा तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड करें। जिसे की हितग्राही देख सके।

इस मौके पर उन्होंने ग्रामीण विकास, राजस्व, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन आदि विभाग को दिशा निर्देश जारी किए। इस मौके पर अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय, डिप्टी कलेक्टर जूही गर्ग, अतिरिक्त जिपं सीईओ एचएल वर्मा, जिला कोषालय अधिकारी जीएल गुवाटिया आदि मौजूद थे।

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