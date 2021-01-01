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जल्दबाजी:पुलिस थाने की बिल्डिंग में घटिया निर्माण व गलत रास्ता बनाने पर काम कराया बंद

शुजालपुर2 घंटे पहले
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नगर में नवनिर्मित पुलिस थाना बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। 3 माह पूर्व ही इसका कार्य समाप्त होना था। देरी होने के बाद ठेकेदार द्वारा समय सीमा में काम पूर्ण नहीं किया गया। जल्दबाजी के चक्कर में स्टेट हाइवे से रास्ता नहीं बनाकर ग्राम पंचायत से रास्ता बनाकर घटिया निर्माण कर इतिश्री की जा रही थी। सूचना पर भाजपा गुलाना मंडल के कार्यकर्ता और पत्रकार की टीम ने काम रुकवाकर मेन रोड से निर्माण की मांग की। स्टेट हाइवे से 300 फीट रास्ता ना बनाकर 200 फीट का रास्ता ग्राम पंचायत के सीमेंट कंक्रीट मार्ग से नई बिल्डिंग तक ठेकेदार द्वारा बनाया जा रहा है। जैसे ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों व पत्रकार को पता चला तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। स्टेटमेंट देखने की बात कही, जहां मौके पर इंजीनियर ने आकर दिखाने के बाद इस मार्ग निर्माण को भाजपा गुलाना मंडल अध्यक्ष सूरज सिसौदिया, भाजपा नेता प्रकाश मेवाड़ा, श्रमजीवी पत्रकार संघ गुलाना तहसील अध्यक्ष आनंद मेवाड़ा, किशोर नाथ राजगुरु आदि ने घटिया निर्माण सहित रोड को सामने से निर्माण करने की मांग कर घटिया निर्माण होने को लेकर विरोध दर्ज कराया।

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