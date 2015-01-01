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प्रशिक्षण:युवाओं के लिए सिक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण शुरू

तराना3 घंटे पहले
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कौशल विकास स्किल इंडिया द्वारा 3 माह का स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सिक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण नवाब शाह गनमैन द्वारा जान शिक्षण संस्थान की अनिता सक्सेना के सान्निध्य में दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 20 बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दिया जा रहा है।

इंदौर के कौशल विकास केंद्र के को-ऑर्डिनेटर सुशील निगम ने बताया लड़कों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, बालिकओं के लिए ब्यूटी थैरेपी का प्रशिक्षण तराना के लिए स्वरोजगार का माध्यम बनने जा रहा है।

साथ ही यह देश व समाज के लिए स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में बनने जा रही है। इसमें कोरोना के नियमों का पालन करते प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

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