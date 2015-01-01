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उद्घाटन:गांव सोहल के विकास के लिए 1.04 करोड़ रुपए की ग्रांट से चल रहे निर्माण कार्य

धारीवाल9 घंटे पहले
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  • विधायक बाजवा ने सीवरेज, गलियों व अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया

कादियां विधायक फतेहजंग सिंह बाजवा ने गांव सोहल में सीवरेज, नवनिर्मित गलियों व अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया।

इस दौरान बाजवा ने कहा कि गांव सोहल के विकास के लिए 1 करोड़ 4 लाख रुपए की ग्रांट तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिससे गांववासियों की काफी हद तक मुश्किलें दूर होंगी। उन्होंने गांव में शेष विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने और युवाओं के लिए 15 लाख का ओपन जिम खोलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही 50 हजार युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उधर, गांव सोहल के 50 परिवारों ने मार्केट कमेटी चेयरमैन कंवर प्रताप सिंह गिल की प्रेरणा व विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेसी पार्टी का दामन थामा। इन परिवारों को विधायक बाजवा ने सिरोपा पहनाकर शामिल किया।

इस मौके पर सरपंच सर्वपाल कौर, जैलदार जसमिंदर सिंह सोहल, तलविंदर सिंह सोहल, एसएस बोर्ड मेंबर भूपिंदर पाल, पूर्व चेयरमैन वजीर सिंह लाली, बीडीपीओ जिंदरपाल सिंह, एसएचओ मनजीत सिंह, जगबीर सिंह, अमनदीप सिंह, सरपंच तरसेम सिंह, कुलदीप सिंह सोहल, अमरजीत कौर, मनिंदर सिंह बॉबी, प्रीतम दास, गुरप्रीत सिंह, नरेश जफ्फरवाल आदि नेता मौजूद थे।

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