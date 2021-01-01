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प्रदर्शन:परिवार का जंडियाला चौकी के बाहर प्रदर्शन, पुलिस को कोसा

जंडियाला गुरु2 घंटे पहले
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  • कहा- चोरी को 4 दिन हो गए, पर आरोपी गिरफ्त से दूर

जंडियाला गुरु के अधीन आती गली मैहल सिंह निवासी परिवार ने पुलिस चौकी जंडियाला के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। विपन कुमार निवासी गली मैहल सिंह ने बताया कि वह परिवार के साथ 27 जनवरी को चाचा के बेेटे की पार्टी में गया था। जब रात 10 बजे घर वापसी आए तो कमरे में पंखा चल रहा था और अलमारी टूटी थी। जब चेकिंग की तो घर से 5 तोले सोने के जेवर और 2.60 लाख रुपए गायब थे। उन्होंने बताया कि 4 दिन हो गए, लेकिन पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पा रही है। एसएचओ हरचंद सिंह ने बताया कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। इस दौरान मीनाक्षी और विना रानी भी मौजूद थीं।

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