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गिरफ्तारी:400 किलो लाहन और 48 लीटर अवैध शराब संग 5 तस्कर गिरफ्तार

मानांवालाएक घंटा पहले
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देहाती पुलिस की टीमों ने कई जगह गांवों में छापेमारी में 48.75 लीटर अवैध शराब और 400 किलो लाहन समेत 5 शराब तस्करों को पकड़ा, जबकि 8 आरोपियों पर केस दर्ज किए। पुलिस टीमों ने थाना चाटीविंड में रणजीत सिंह निवासी मंडयाला से 400 किलो लाहन, थाना राजासांसी में मस्सा सिंह निवासी जगदेव कलां से 6750 एमएल शराब, थाना मजीठा में अमरीक सिंह निवासी भंगवां से 6750 एमएल शराब, थाना तरसिक्का

में जसवंत सिंह निवासी मुच्छल से 6750 एमएल शराब और थाना लोपोके में पूर्ण सिंह निवासी सारंगड़ा से 7500 एमएल शराब बरामद की है। इसी तरह सर्च ऑपरेशन के तहत थाना लोपोके में 6750 एमएल शराब, थाना जंडियाला में 7500 एमएल शराब और थाना मजीठा में 6750 एमएल अवैध शराब बरामद की गई है।

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