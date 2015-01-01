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मारपीट:नाली तोड़ने से रोकने पर कांग्रेसी ने पहले महिला को पीटा, फिर बालों से घसीटा

मानांवाला4 घंटे पहले
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  • थाना मत्तेवाल के गांव उद्दोके में धक्केशाही, महिला ने पुलिस पर भी लगाया आरोपियों का पक्ष लेने का आरोप, एसएचओ बोले- लिखित शिकायत नहीं मिली

थाना मत्तेवाल के तहत आते गांव उद्दोके में एक कांग्रेसी ने अपने परिवार के सदस्यों से मिलकर गांव की ही एक महिला को बेरहमी पीट डाला। यही नहीं महिला को बालों से पकड़कर घसीटा गया। पीड़ित महिला आरोपियों को पंचायत की बनाई निकासी नाली तोड़ने से रोक रही थी। इसी से गुस्साए आरोपियों ने उससे मारपीट की। घायल महिला को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस घटनाक्रम एक वीडियो भी सामने

आया है, जिसमें आरोपी मारपीट करते दिख रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस को इसकी शिकायत कर दी है। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर भी आरोपियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ मत्तेवाल पुलिस थाना के अिधकारियों का कहना है कि पीड़िता ने उन्हें लिखित शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

गंदे पानी की निकासी के लिए पंचायत ने बनाई नाली, आरोपी कर रहे थे नाली का विरोध

पीड़ित महिला राजबीर कौर ने बताया कि उनकी गली में 5 घरों के गंदे पानी की निकासी के लिए गांव की पंचायत की ओर से नाली बनाई गई थी, जबकि उनके गांव का शख्स और उसका भाई इस नाली को बनने से रोकते थे। गत दिवस वह घर में अकेली थी। उसके पति सुखदेव सिंह काम पर गए थे। इसी बीच आरोपियों ने नाली को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने आरोपियों को ऐसा करने से रोका तो दोनों आरोपी भाइयों के अलावा उनके परिवार के 4 सदस्य उस पर टूट पड़े। आरोपियों में एक महिला भी शामिल थी। आरोपियों ने सबसे पहले बारी-बारी उसे पीटा। फिर 2 आरोपियों ने उसे बालों से पकड़कर घसीटा। जब वह बुरी तरह घायल हो गई तो आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि इसी दौरान गांव के किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसमें आरोपी उससे मारपीट करते दिख रहे हैं।

पीड़िता के पति का आरोप पुलिस केस दर्ज करने में आनाकानी कर रही
पीड़िता राजबीर के पति सुखदेव सिंह ने कहा कि जब वे खुद से हुई ज्यादाती की शिकायत करने पुलिस थाना मत्तेवाल में गए तो वहां मौजूद मुलाजिमों ने आरोपियों का पक्ष लिया, क्योंकि आरोपी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। इसी कारण पुलिस केस दर्ज करने में आनाकानी कर रही है।

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