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कांग्रेस प्रत्याशी:नामांकन को 3 दिन बचे, कांग्रेस का प्रत्याशी अब तक घोषित नहीं

अमृतसर2 घंटे पहले
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विधानसभा हलके साउथ के वार्ड-37 उपचुनाव में अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। उधर कांग्रेसी गलियारा में चर्चा है कि वार्ड से स्ट्रांग उम्मीदवार ढूंढ़ने की कशमकश और डेढ़ दर्जन दावेदारों में से दूसरों की नाराजगी झेलने को लेकर टिकट की घोषणा में देरी की गई है। वहीं अकाली दल ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है।

वार्ड-37 के कांग्रेस पार्षद हरप्रीत सिंह गोल्डी के निधन के 18 माह बाद उपचुनाव होने जा रहे हैं। स्वर्गीय पार्षद गोल्डी के पिता कुलवंत सिंह (70) सहित 6 दावेदारों ने कांग्रेस शहरी प्रधान जतिंदर सोनिया के पास आवेदन जमा कराए हैं। टिकट का फैसला विधायक इंदरबीर सिंह बुलारिया लेंगे। डेढ़ दर्जन दावेदारों में 5 नाम शाॅर्टलिस्ट किए गए थे।

कांग्रेस भवन से सारे आवेदन पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर चंडीगढ़ भेज दिए गए थे। उधर वार्ड -37 उपचुनाव के अलावा नगर काउंसिल और नगर पंचायतों चुनाव 14 फरवरी को होने जा रहे हैं। जिसमें 30 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 3 फरवरी तक चलेगी। 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होनी है और 5 तक नामांकन वापिस लिए जा सकेंगे।

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