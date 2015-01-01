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बेरोजगारों को नौकरी देने में आना-कानी:3 रिटायर्ड अफसराें को 48 घंटे बाद ही सिंचाई विभाग में फिर नियुक्ति

अमृतसर10 घंटे पहले
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प्रदेश में बेरोजगार युवा सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां निकलने का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने रिटायर्ड हो चुके अफसरों के लिए विज्ञापन कर रिअप्वाइंट कर रही है। सिंचाई विभाग में सेवानिवृत्त हो चुके लोगों को रिअप्वाइंट करने के लिए 48 पोस्ट पर भर्तियां निकालीं और 16/11/2020 आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। जिसके बाद तीन मेंबरी कमेटी की सिफारिश पर एसई के 3 पदों पर रिअप्वाइंट भी कर दिया गया।

जबकि 15 अगस्त के मौके पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेरोजगारों के लिए भर्तियां निकालने की घोषणा की थी। बताते चलें कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के 3 पद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 15, ड्रॉफ्ट्स मैन के 30 पदों पर 6/11/2020 को रिटायर्ड हुए लोगो को रिअप्वाइंट करने का विज्ञापन जारी किया गया था। जिनमें 45 पदों पर रिअप्वाइंटमेंट करने की तैयारी जोरों पर चल रही है। सरकार के इस फैसले से शिक्षित व कंप्टीटर युवाओं में निराशा है।

वहीं पेंशन विभाग के रिटायर्ड हो चुके कई पेंशनकर्मियों ने भी विरोध जताया है। डिप्लोमा एसोसिएशन पंजाब के एडवायजर दलजीत सिंह कोहली ने बताया कि प्रदेश में जूनियर इंजीनियर के करीब 1100 पद हैं जिनमें करीब 70% पोस्ट खाली हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षित व बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने जिला रोजगार ब्यूरो कार्यालय के माध्यम से प्राइवेट नौकरियां दिला रहा है। यहां कंडीडेटों को प्राइवेट कंपनियों में जॉब दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर इंटरव्यू दिलाया जाता है।

यदि सरकार सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरे तो हजारों युवाओं का कल्याण होगा और विभागों की दशा सुधरेगी। वहीं मुलाजिम यूनियनों ने सेवा निवृत्त हो चुके लोगों को रि-अप्वाइंट करने का विरोध जताना शुरू कर दिया है। चहेतों के लिए अपने ही नियमों को तोड़ने के आरोप भी लगने लगे हैं।

बेरोजगारों के लिए भर्तियां नहीं निकलीं तो विरोध

यदि बेरोजगारों के लिए सरकार भर्तियां नहीं निकालती है तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कई यूनियनों ने सरकार की इस नीतियों के खिलाफ रणनीतियां तैयार करनी शुरू कर दी है। यदि बजट नहीं होने का रोना रोकर सालों से बकाए डीए, एरियर का भुगतान नहीं हो रहा और विभागों में खाली पड़े पदों को भरा नहीं जा रहा तो सेवानिवृत्त हो चुके लोगों को रिअप्वाइंट क्यों किया गया।

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