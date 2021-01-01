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मुकाबले:अंडर-16 टूर्नामेंट में 4 टीमों के बीच मुकाबले

अमृतसरएक घंटा पहले
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अमृतसर गेम्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित रिचलुक जूनियर लीग अंडर-16 क्रिकेट टूर्नामेंट के 8वें दिन दो ग्राउंड में 4 टीमों के बीच मैच हुए। खालसा कॉलेज ग्राउंड में ब्राइटलैंड और हरभजन सिंह अकेडमी के बीच मैच खेला गया। हरभजन सिंह अकेडमी ने पहलीे बल्लेबाजी की और िनर्धारित 40 ओवरों में 162 रन बनाए। जवाब में ब्राइटलैंड ने 39.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए औश्र मैच जीत लिया।

वहीं गांधी ग्राउंड में पहले डीएवी ने बल्लेबाजी की और 223 रन बनाए। जवाब में हेड टीचर ग्रेड की टीम 40 ओवरों में 183 रन ही बना सकी। इस मौके पर उपप्रधान रमन कुमार बक्शी, सुरेंद्र अर्जुन, ओ पी कनौजिया, अमन रणदेव, कुलबीर चड्ढा, बलराज मेहरा आदि मौजूद थे।

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