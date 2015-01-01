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लाइसेंस विभाग:विज्ञापन विभाग में 4.58%, बिल्डिंग एप्लीकेशन फीस 12.31% और लाइसेंस विभाग में महज 16% रिकवरी

अमृतसर44 मिनट पहले
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कोरोना वायरस महामारी के कारण बने हालातों के कारण नगर निगम के बजट टारगेट बुरी तरह से बिगड़े हैं। जिसमें विभिन्न विभागों की रिकवरी आमदन टारगेट की तुलना में काफी पीछे चल रही है। नवंबर तक के आंकड़ों की बात करें तो कोई भी विभाग 50 फीसदी टारगेट भी पूरा नहीं कर पाया है, वहीं वित्तीय वर्ष के खत्म होने में साढ़े तीन महीने ही बचे हैं। इसमें विज्ञापन विभाग, बिल्डिंग एप्लीकेशन फीस, लाइसेंस फीस की रिकवरी सबसे पीछे चल रही है।

मुलाजिमों की 60 फीसदी सैलरी जीएसटी किस्त के आसरे
गौरतलब है कि निगम मुलाजिमों की हर महीने करीब 15 करोड़ सैलरी बनती है। वहीं पेट्रोल-डीजल के खर्चे करीब 60 लाख और बिजली बिल का 2.50 करोड़ के करीब अदा करना पड़ता है। इस तरह से निगम को हर महीने करीब 20 करोड़ का खर्च उठाना पड़ता है। वहीं निगम को हर महीने जीएसटी किस्त के करीब 10-11 करोड़ रुपए आते हैं। निगम मुलाजिमों की 60 फीसदी के करीब सैलरी इसी से अदा होती है।

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