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पेंशन बहाल:48 महीने का डीए मिले, पेंशन बहाल की जाए : जोगिंदर सिंह

अमृतसरएक घंटा पहले
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  • रिटायर्डकर्मियों का डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन

रिटायर्ड मुलाजिमों ने 48 महीने से करीब 9 लाख का बकाया डीए 6वां पे कमीशन लागू नहीं होने के विरोध में तहसील कॉम्प्लेक्स स्थित पुराने डीसी दफ्तर के सामने मीटिंग के बाद विरोध जताया। इंजीनियर दलजीत सिंह कोहली ने कहा कि कांग्रेस सरकार 4 साल पूरे होने के बाद भी पे-कमीशन लागू नहीं हुआ। 1/01/2004 से पुरानी पेंशन बहाल न करने से श्रमिक परेशान हैं। पंजाब अधीनस्थ सेवा महासंघ के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह

ने कहा कि श्रमिकों के डीए का भुगतान किया जाए। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर सुखमिंदर सिंह, अश्विनी कुमार, रमेश जेटली, विजय अरोड़ा, हरिओम अरोड़ा, सुखदेव सिंह पन्नू, हरविंदर सिंह जोखम, दलबीर सिंह बाजवा, कंवलजीत सिंह, निर्मल सिंह आनंद, हरजिंदर सिंह, गुरदयाल सिंह, हरजीत सिंह व अन्य मौजूद रहे।

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