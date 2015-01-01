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केस:वाहन चाेरों का बढ़ा आतंक शहर से 5 बाइक चोरी, केस

अमृतसर38 मिनट पहले
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  • अलग-अलग इलाकों में वारदाताें को दिया अंजाम

शहर में वाहन चोर गिरोह सक्रिय है और उसने शहर में अलग-अलग जगहों से 5 वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर केस दर्ज किया है। थाना बी-डिवीजन पुलिस को लक्ष्मण प्रसाद ने शिकायत में बताया कि उन्होंने बाइक घर के बाहर खड़ी की थी। कुछ देर बाद लौटे तो बाइक चोरी हो चुकी थी। इसी दौरान सुंदर नगर निवासी विजय कुमार की भी बाइक चमरंग रोड से कोई ले गया। न्यू अमृतसर निवासी बलबीर कौर ने मकबूलपुरा पुलिस को शिकायत में बताया कि उन्होंने बाइक घर के बाहर लगाई थी। सुबह वाहन चोर गिरोह के सदस्य उनकी बाइक लेकर फरार हो गए। थाना छेहर्टा पुलिस को भाई जेठा सिंह

नगर निवासी जिदर सिंह ने बताया कि वह किसी काम से जेपी पैलेस गए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी बाइक सड़क किनारे पार्क कर दी। कुछ देर बाद लौटे तो बाइक चोरी हो चुकी थी। थाना कोतवाली की पुलिस को नवल अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक धर्म सिंह मार्केट के पास खड़ी की और किसी काम के लिए चला गया। कुछ देर बाद लौटे तो उनकी बाइक चोरी हो चुकी थी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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