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परीक्षा:लिवली हुड मिशन के 3 पदों के लिए 52 कैंडिडेट्स ने दी परीक्षा, 36 गैर-हाजिर

अमृतसर2 घंटे पहले
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एडीसी रणबीर सिंह मुद्दल परीक्षा सेंटर में चेकिंग के लिए पहुंचे। - Dainik Bhaskar
एडीसी रणबीर सिंह मुद्दल परीक्षा सेंटर में चेकिंग के लिए पहुंचे।

पंजाब स्टेट रूरल लिवली हुड मिशन (पीएसआरएलएम) योजना के तहत कांट्रेक्ट बेस पर 3 पदों की भर्ती के लिए रविवार को सरूप रानी गवर्नमेंट कॉलेज में 52 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी, जबकि 36 गैर-हाजिर रहे। दो शिफ्टों में करवाई गई परीक्षा में नकल रोकने के लिए वीडियोग्राफी भी करवाई गई। दोपहर 12.10 बजे एडीसी डवलपमेंट रणबीर सिंह मुद्दल परीक्षा केंद्र पहुंचे और टीम के साथ परीक्षा कक्षों की चेकिंग की। उन्होंने बताया कि ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (बीएमपी), मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस मैनेजर) और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर (सीसी) के पद रिक्त थे।

दोपहर 12 से 12.30 बजे तक परीक्षा सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित कराया गया, जबकि एमआईएस के पदों पर आयोजित परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट का जिला रोजगार ब्यूरो कार्यालय में दोपहर 2 से सायं 4 बजे तक टाइपिंग टेस्ट हुआ। लिखित परीक्षा महज 30 नंबर का रखा गया है और टाइपिंग टेस्ट 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश और पंजाबी में थी।

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