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चुनावीरण:2 नगर काउंसिलों और 3 नपं की 67 सीटों पर 568 नामांकन

अमृतसर4 घंटे पहले
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  • जंडियाला में सबसे ज्यादा 156 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे, सबसे कम 75 मजीठा में, आज होगी जांच

जिले की 3 नगर पंचायतों और 2 नगर काउंसिलों के 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए 67 सीटों के लिए 568 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। बुधवार को नामांकन के आखिरी दिन 348 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किए। बता दें कि पहले दिन कोई नामांकन नहीं हुआ था, जबकि दूसरे दिन 48 और तीसरे दिन 183 प्रत्याशियों के नॉमिनेशन भरे थे। कुल नामांकनों में सबसे ज्यादा 156 जंडियाला गुरु नगर

काउंसिल में दाखिल किए गए हैं, जबकि सबसे कम 75 नॉमिशनेशन मजीठा नगर काउंसिल में दाखिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जंडियाला के 15 वार्डों से सबसे अधिक 50 प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराया है। अब 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। खामियां वाले पर्चे इस दिन रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं 5 फरवरी को इच्छुक प्रत्याशी अपना वापस ले सकेंगे।

अमृतसर नगर निगम के वार्ड-37 में उप-चुनाव के लिए 11 नॉमिनेशन -अमृतसर निगम के वार्ड-37 के उप-चुनाव के लिए 11 नामांकन दाखिल हुए हैं। इनमें कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के अलावा 2 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं।

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