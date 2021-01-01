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पीएम आवास योजना:7 एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क और पीएम आवास योजना की एमआईएस एक्सपर्ट गैरहाजिर

अमृतसरएक घंटा पहले
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नगर निगम कमिश्नर कोमल मित्तल ने बुधवार को दफ्तर में मुलाजिमों की हाजिरी चेक की। जिसमें 7 एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क गैरहाजिर मिले। वहीं पीएम आवास योजना में पीएमडीईसी की ओर से आईएमआईएस एक्सपर्ट भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थी। कमिश्नर ने गैरहाजिर मुलाजिमों को शोकॉज नोटिस जारी किया है।बस स्टैंड सुल्तानविंड इलाके से सफाईसेवक गैरहाजिर मिले। चेकिंग के दौरान सुपरिंटेंडेंट जनरल रजिंदर शर्मा भी मौजूद थे।निगम कमिश्नर को सोमवार और मंगलवार को चेकिंग के दौरान 43 सफाईसेवक ड्यूटी से गायब मिले थे। जिसमें सोमवार को बस स्टैंड इलाके में चेकिंग के दौरान 33 में से 24 सफाईसेवक ड्यूटी पर नहीं थे। मंगलवार को सुल्तानविंड रोड साइड चेकिंग में 19 सफाईसेवक गैरहाजिर पाए गए थे। निगम कमिश्नर सुबह 6:30 बजे फील्ड में चेकिंग के लिए निकली थी।

जिसमें सुबह 7 बजे तक यह सभी मुलाजिम अपनी ड्यूटी देने नहीं पहुंचे थे जिसके बाद इनकी अपसेंट लगाई गई है। निगम दफ्तर में की गई चेकिंग के दौरान हेल्थ विभाग के 5, जनरल ब्रांच का 1 और सिविल विंग का 1 एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क ड्यूटी पर नहीं मिला। बता दें कि मुलाजिमों की अक्सर शिकायत रही है कि उनको सैलरी समय पर नहीं मिलती हैं। जिसके बाद निगम कमिश्नर ने मुलाजिमों की सैलरी समय पर तैयार करने के लिए लिखित में सख्त निर्देश भी जारी किए थे।

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